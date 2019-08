Getty. Reagan y Nixon tuvieron la conversación en octubre de 1971.

Un audio del que hasta ahora solo se conocía una versión editada revela una conversación con comentarios racistas entre los expresidentes de Estados Unidos Richard Nixon y Ronald Reagan.

El audio corresponde a una llamada telefónica de octubre de 1971, cuando Nixon era presidente y Reagan gobernador de California.

El 2 de Agosto, dos días después de que se revelaran las conversaciones, la hija de Reagan, Patti Davis, escribió un artículo en el que dice que los comentarios de su padre son indefendibles.

La conversación fue publicada en la revista The Atlantic por Tim Naftali, profesor de historia en la Universidad de Nueva York, quien dirigió la Biblioteca Presidencial Nixon de 2007 a 2011.

Según explica Naftali, el audio es parte de una serie de grabaciones que publicó el Archivo Nacional de EE.UU. en 2000, cuando Reagan aún estaba vivo.

El fragmento con comentarios racistas, sin embargo, había sido removido de las cintas originales alegando razones de privacidad.

«Solicité que las conversaciones que involucraban a Reagan volvieran a ser revisadas» escribe Naftali en The Atlantic.

«Hace dos semanas los Archivos Nacionales me enviaron las versiones completas«.

Getty Reagan fue presidente de EE.UU. de 1981 a 1989.

Naftali dice que con la muerte de Reagan en 2004, se eliminaron las preocupaciones sobre la privacidad del expresidente.

¿Qué se dice en la grabación?

La llamada ocurrió luego de que Naciones Unidas votara a favor de reconocer como miembro de la organización a la República Popular de China y la soberanía de este país sobre Taiwán.

Reagan estaba furioso porque las delegaciones de África no se alinearon con la posición de Estados Unidos, que buscaba que se reconociera a Taiwán como un Estado independiente.

Ante la decisión de la ONU, miembros de la delegación de Tanzania comenzaron a bailar.

Getty La República Popular China ingresó a la ONU en 1971.

Al día siguiente, Reagan llamó a Nixon para expresarle su aparente frustración.

«Ver a esos monos de esos países africanos…», dijo Reagan.

«Malditos sean, todavía se sienten incómodos usando zapatos».

Ante el comentario de Reagan, Nixon soltó una carcajada.

Nuevas luces

Según Naftali, la llamada de Reagan buscaba presionar a Nixon para que EE.UU. se retirara de la ONU.

Más adelante, Nixon dijo que las quejas de Reagan sobre los africanos se convirtieron en el principal propósito de la llamada.

Naftali también afirma que el presidente Nixon le dijo a su secretario de Estado que Reagan se había referido a la delegación tanzana como «caníbales» que «ni siquiera usaban zapatos».

Getty Reagan manifestó su apoyo a estados del apartheid en África.

En los 70, Reagan defendió el gobierno apartheid de Sudáfrica y al estado de Rodesia, liderado por una minoría blanca.

Según Naftali, estos audios «arrojan nueva luz« sobre las posiciones políticas de Reagan.

Richard Nixon fue presidente de Estados Unidos entre 1969 y 1974, año en el que se vio obligado a dimitir por el escándalo de Watergate. Murió en 1994, a los 81 años.

Reagan fue presidente de 1981 a 1989, durante el clímax de la Guerra Fría y el declive del bloque soviético. Murió en 2004 a los 93 años, luego de una larga batalla contra el alzhéimer.

Comentarios indefendibles

Patti Davis, hija de Reagan, condenó los comentarios de su padre.

«No hay defensa, no hay racionalización, no hay una explicación adecuada para lo que dijo mi padre», escribió Davis en The Washington Post.

«Inmediatamente quise regresar el tiempo antes de escuchar la voz de mi padre diciendo esas palabras».

También escribió que esas palabras se quedarían con ella «para siempre», que si su padre estuviera vivo «habría pedido disculpas» y que espera que la gente lo pueda perdonar.

Reagan siempre negó cualquier insinuación de que fuera racista.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=wLuT0dfmeds

https://www.youtube.com/watch?v=16AhQaStWxg

https://www.youtube.com/watch?v=wdeCiZtTwgI