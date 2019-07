Multimillonario McAfee amenaza acabar con turismo de República Dominicana

Foto: twitter

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El multimillonario John McAfee, fundador de la compañía antivirus que lleva su apellido, amenazó con acabar con el turismo de la República Dominicana si le hacen daño a alguno de sus perros.

“Lloverá ira del cielo”.

«El problema que ahora tenemos es que la RD no nos ha devuelto a nuestros perros. No se nos permitió dejar a nadie en nuestro barco para cuidarlos cuando nos deportaron. El Gobierno tomó la custodia y no hemos escuchado nada. Si fueron dañados, trabajaré para asegurar que termine el turismo en RD» escribió en su cuenta en twitter.

.“Si en la República Dominicana dañan un solo pelo de alguno de mis perros, de los cuales nos forzaron a Janice McAfee (@theemrsmcafee) y a mí a separarnos, entonces sí la ira lloverá del cielo”, tuiteó el empresario este sábado.