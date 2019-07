INDOTEL entrega 124 certificados de licencia para radioemisoras

Foto: Fuente externa/La actividad fue presidida Nelson José Guillén Bello, presidente del Indotel, en el HUB de Innovación del Centro Indotel Espacio República Digital, ubicado en la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo.

SANTO DOMINGO, Repíublica Dominicana.-El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) realizó hoy la entrega de 124 certificados de licencias a 17 empresas de radiodifusión sonora, instituciones sin fines de lucro y dependencias gubernamentales para habilitarlas a utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico, en distintas localidades del país.

La actividad fue presidida Nelson José Guillén Bello, presidente del Indotel, en el HUB de Innovación del Centro Indotel Espacio República Digital, ubicado en la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo.

Los certificados de licencia constituyen la autorización oficial con la que el gobierno dominicano otorga a una persona física o jurídica el derecho a usar frecuencias del espectro radioeléctrico, ya sea vinculada a una Concesión o a una Inscripción en Registro Especial, según corresponda.

Entre las instituciones que recibieron certificados de licencia están la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), y a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1).

Asimismo, fueron beneficiadas las empresas de radiodifusión sonora Telesur, S. A., de San Juan de la Maguana; Radio Clímax, S. A. en la Romana; Radiodifusora del Sur, C. por A., ubicada en Miracielo, en la provincia San Cristóbal; Rulucom, S. A., de Bávaro; Telesonido Sánchez Ramírez, S. R. L., Cotuí; Thomas Comunicaciones, S. A., de Santiago Rodríguez; Turivisión del Este, S. A., de Miches; Eclipse, S. A., de Constanza; Corporación Radiofónica Magua Missión, C. por A., de Hato Mayor y Ballenilla Broadcast Group, C. por A., de San Pedro de Macorís.

Además, se otorgaron certificados de licencia a la Fundación Rodolfo Lama, Inc., de Santa Cruz de Barahona y Jimaní; la Fundación Juventud del Suroeste en Acción, Inc.; la Fundación Bahoruco Progresando, Inc., de Neyba y la Fundación Acción Comunitaria 19 de marzo, Inc., de Azua.

Participaron en la actividad, Rosa Medrano, presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA), Marcos Peña y Fabricio Gómez Mazara, miembros del Consejo Directivo; así como técnicos de la Dirección de Espectro Radioeléctrico y otros directivos del Indotel.