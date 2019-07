SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Las múltiples protestas y manifestaciones en los alrededores del Congreso Nacional, por la negativa de aceptar una posible reelección del presidente Danilo Medina a través de una reforma constitucional, atraen a los vendedores ambulantes que se asientan en la zona del Centro de los Héroes en busca de clientesa.

“Ha aumentado bien con la actividad, porque con las protestas, los motoristas y todo eso…”, comenta Juan Beltré. Con 14 años como vendutero en la zona del Mirador Sur, dice que se entera de las actividades y manifestaciones por la agenda de los periódicos.

Beltré tiene un carrito cargado de neveritas para vender agua, jugos y refrescos.

Por su parte, Birna tiene una paletera en la acera del Ministerio de Trabajo. Dice que siempre ha estado en «La Feria» (antiguo nombre del Centro de los Héroes), aunque no tan cerca del Congreso como durante los últimos días.

A pesar de que se movilizó hacia el área porque hay más flujo de personas, cuenta que sus ventas han aumentado en bajo grado.

“Si, pero no es todos los días, porque yo no vengo todos los días. A veces hay protestas que yo no estoy aquí”, explica Birna.

Como cola de caballo llegó Julio Lubega a la zona porque “uno que siempre vende ahí lo llevó”. Desde hace dos años vende quesos, galletas y salami entre las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, pero le contaron que por el Congreso se vendía bien en estos días.

La firma del libro en contra de la reforma constitucional, convocada por el expresidente Leonel Fernández y la militarización del área, también ha movilizado a los venduteros que sí frecuentan la zona usualmente.

“Yo vendo aquí al frente, pero el otro día había mucha gente y esto estaba cerrado, entonces la gente no cruza, por eso me puse aquí”, explica Rosa Llagué Arré, que cumple 13 años dedicándose al oficio.