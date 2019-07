El presidente del Senado de Puerto Rico y miembro del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, pidió la dimisión de los integrantes del chat de mensajería de Telegram de miembros del Ejecutivo, causa de una grave crisis institucional en la isla.

«Se ha publicado en los medios de comunicación, lo que SE ALEGA son páginas del notorio y lamentable chat donde participaron el señor Gobernador y sus «asesores». El contenido es DETESTABLE», dijo Rivera Schatz en un mensaje a través de las redes sociales.

«Lo que ahí se expresa NO REPRESENTA A MI PARTIDO NI A NUESTRA GENTE. LO CENSURAMOS», resaltó Rivera Schatz.

Por parte del opositor Partido Popular Democrático (PPD), la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, volvió este sábado a criticar al gobernador de Puerto Rico por el contenido del chat.

«Los verdaderos colores del gobernador de Puerto Rico brillan en este chat. Es sexista, homofóbico y usa su posición para perseguir políticamente a quienes no creen como él. Ricardo Rosselló no me representa», señala la mediática alcaldesa en su cuenta de Twitter.

Las 889 páginas del controvertido chat fueron reveladas por el Centro de Periodismo Investigativo tras obtener el documento completo por parte de una fuente anónima.

Medios de la isla caribeña publican enlaces en los que se puede acceder al documento, que junto a las detenciones el pasado miércoles de varios exfuncionarios y contratistas del Gobierno de Ricardo Rosselló han provocado una crisis sin precedentes.

La filtración de los primeros extractos fue el detonante, junto a los arrestos por corrupción, de que Rosselló volviera precipitadamente de sus vacaciones por Europa para afrontar una crisis institucional que no hace si no crecer desde el pasado miércoles.

La filtración de los primeros extractos del chat ya provocaron conmoción, ya que el gobernador se refiere despectivamente a la expresidenta del Consejo Municipal de Nueva York Melissa Mark Viverito, quien mostró su rechazo a la postura del presidente del Partido Demócrata en Estados Unidos, Tom Pérez, de apoyar la anexión de la isla a EE.UU.

Rosselló indica sobre la funcionaria: «Nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta puta».

«Mis expresiones autorizadas: ‘Dear oversight board – Go fuck yourself. Sincerely, R2’ -Querida junta de supervisión, vete a la mierda, Sinceramente, R2-«, dice Rosselló sobre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad federal de control al Ejecutivo.

Además, el exsecretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario se refiere a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, como «gatita Jaresko».

La revelación de datos del chat provocó que el legislador del opositor PPD Luis Vega Ramos señalara a través de las redes sociales la hipocresía de Rosselló, por hacer un comentario que pretende ser gracioso sobre un hombre de gran obesidad que lo saluda.

«Mientras la primera dama se fajaba contra el ‘bullying’, él lo practicaba con sus panas -amigos- del chat. Imagino que estaba muy tenso ese día y tenía que botar ‘stress’ humillando a un ciudadano que vino a saludarlo. Que asco de personas! #BastaYa», señaló el legislador a través de su cuenta en Twitter.

El legislador independiente Manuel Natal Albelo también utilizó las redes sociales y se refirió a los participantes en el chat como «pichones de fascistas» por referirse a él.

En el chat se habla de hacer algo que escarmiente a Natal Albelo e, incluso, de llevarlo a la Policía de una manera que «no llame la atención».

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá denuncia en Twitter que Christian Sobrino, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), compartió información confidencial y privilegiada sobre las relaciones del Gobierno con la JSF en el chat de Telegram.

La representante de Puerto Rico ante el Cogreso en Washington, Jenniffer González, aseguró que el gobernador no debe ser candidato a la reelección. EFE