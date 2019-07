SANTO DOMINGO, República Dominicana. –“Y cuándo es que van a traer el libro pa firmarlo? Ya yo me quiero ir de aquí”, dijo con desgano uno de los motoconchistas.

Como este cuentapropista del transporte informal, durante la mañana de hoy, decenas de motoconchistas del Distrito Nacional y simpatizantes con la protesta antirreeleccionista que auspicia el grupo del expresidente Leonel Fernández en el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acudieron al Congreso Nacional para firmar el manifiesto en contra de la modificación de la Carta Magna del país, la Constitución.

Cerca de las 10:00 de la mañana comenzaron a organizarse motores en las afueras del Congreso Nacional.

La zona se encontraba vigilada por agentes policiales nueva vez, pese a que la semana pasada el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pidió el cese de la custodia reforzada.

Mientras se organizaban en filas para entrar, llegó El Caballo Mayor, Johnny Ventura, para sostener el libro mientras los demás firmaban.

La atención se concentró en el merenguero hasta que por la puerta del Congreso salió un grupo de diputados caminando a toda fuerza.

Entre ellos Henry Merán, quien recientemente estuvo hospitalizado afectado por gases lacrimógenos a raíz de la protesta de la semana pasada.

“Los diputados y diputadas que estamos contrarios a una segunda reforma constitucional consecutiva para privilegiar a un ciudadano de manera particular en el ejercicio del poder (presidente Danilo Medina), estamos apoyando la coalición pro defensa de la Constitución y la democracia que han tenido a bien convocar a firmar un manifiesto frente al Congreso Nacional”, expresó a los medios.

Al ser cuestionado por una periodista sobre las consecuencias de una reforma en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el diputado por la provincia de San Juan de la Maguana dijo que claramente produciría la quiebra de la unidad partidaria a lo interno del PLD.

Junto a él, Pedro Botello, diputado reformista por La Romana, formó parte del equipo que se abanderó al salir junto a los protestantes. Allí, manifestó que “ni partido ni gobierno me puede impedir a mí que defienda la Constitución”.

Momento caliente con Johnny Ventura

El merenguero Johnny Ventura encabezaba la coalición que demandaba respeto a la Constitución. Rodeado de militares, intentó pasar las barreras junto a artistas plásticos que pintarían un mural en las afueras del Congreso y las autoridades no se lo permitieron.

Ante la negativa, Ventura pedía explicación sobre qué artículos de la Constitución y la ley violarían los pintores por elaborar un mural dentro de la zona cercada.

– Las instrucciones que hay es que se le solicite al ayuntamiento.

-¿Para pintar? Eso no está en ninguna ley. Usted está pidiendo instrucciones que no existen. No tienen argumento legal.

Las personas forzaban con cautela para entrar, cuando una periodista cuestionó al merenguero si entraría aún en contra de la autoridad.

“¿Cuál autoridad? ¿La autoridad que no puede decirme qué artículo de la Constitución ni qué artículo de la ley estamos violando? ¿Eso es autoridad? Eso es dictadura que es diferente”, respondió Ventura.

Luego, los manifestantes entraron a la fuerza en un leve enfrentamiento con los agentes policiales, que no pasó de un forcejeo.

Poco después del mediodía, los participantes en la protesta disfrutaron de un almuerzo dominicano, de arroz, habichuelas, pollo y ensalada. El propio Caballo Mayor comió junto a otros líderes de la protesta.

Un hecho que llamó la atención fue la presencia de un ciudadano haitiano que firmó el libro contra la reforma de la Constitución, y al ser entrevistado por reporteros de Antena7, apenas entendía las preguntas y no supo explicar los motivos por los cuales participaba en un acto político de los dominicanos.