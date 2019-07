LATINOAMERICANOS: Destaca puertorriqueño Lindor

Con el mismo nivel de calidad con el tolete, el antesalista cubano Yuli Gurriel pegó jonrón por cuarto día consecutivo

La nota triste de la jornada es que se supo que el abridor de los Indios de Cleveland, el venezolano Carlos Carrasco está recibiendo tratamiento para superar la leucemia, que le fue descubierta.

Lindor (14) aportó dos cuadrangulares contra el abridor Anthony DeSclafani, y su compatriota, el receptor Roberto Pérez agregó otro con los Indios, que ganaron 7-2 a los Rojos de Cincinnati en juego de serie interligas.

Pérez (16) también botó la pelota al otro lado de la barda en el octavo contra el relevo Michael Lorenzen, con un corredor.

Por los Rojos el guardabosques cubano Yasiel Puig (20) pegó de cuatro esquinas en el primero llevando a un corredor por delante.

Gurriel (13) pegó cuadrangular por cuarto día consecutivo, lo hizo en la sexta entrada contra el abridor Trevor Cahill, y los líderes Astros de Houston blanquearon 4-0 a los Angelinos de Los Ángeles.

Mientras que Carrasco, de 32 años, confirmó que recibe tratamiento para combatir la leucemia que le fue detectada, y asegura que esta etapa en su vida lo hará más fuerte de lo que era.

Carrasco dio a conocer su situación médica a una estación de televisión durante una visita a un hospital en la República Dominicana.

En la entrevista el venezolano dijo que se siente positivo sobre su pronóstico, diciendo que la condición está «bajo control», y agregó que regresará al equipo «a finales de julio».

En un vídeo que Carrasco publicó en su cuenta de Twitter, el sábado, dice que un análisis de sangre después de un entrenamiento con el equipo durante los entrenamientos de primavera suscitó cierta preocupación, y que le diagnosticaron leucemia en mayo.

«Nunca pensé que tendría algo como esto, porque juego béisbol, estoy muy saludable», comentó Carrasco en el vídeo, en el que agrega que «nunca sabes lo que está pasando dentro de tu cuerpo».

El lanzador dijo que «cuando me enteré, me fortalecí aún más, luego me sentí obligado a trabajar en esto. Además tengo a muchas personas detrás de mí que me ayudan, especialmente a mis compañeros de equipo y mi familia».

Los Indios pusieron a Carrasco en la lista de lesionados el 5 de junio con un trastorno sanguíneo no especificado, diciendo que el lanzador «se alejaba del béisbol para explorar el tratamiento óptimo y las opciones de recuperación».

En esa informe indicaban que esperaban que Carrasco regresara «en algún momento de esta temporada».

El lanzador tenía marca de 4-6 con efectividad de 4.98 en 12 aperturas esta temporada antes de ir a la lista de lesionados.

Carrasco firmó contrato con los Indios por cuatro años y 47 millones de dólares el pasado diciembre.

En 10 temporadas, todas con los Indios, tiene marca ganadora de 83-68 en 219 apariciones, de las cuales 183 son aperturas.

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Existen numerosas formas de la enfermedad, muchas de las cuales son altamente tratables.

El guardabosques dominicano Starling Marte remolcó tres carreras para los Piratas de Pittsburgh, que apalearon 12-2 a los líderes Cerveceros de Milwaukee.

Marte se fue de 5-2 y terminó con tres carreras impulsadas para llegar a las 45 empujadas en lo que va de temporada.

Desde el montículo, la victoria se la acreditó el abridor panameño Darío Agrazal (2-0) en seis entradas de trabajo.

Agrazal permitió cinco imparables, jonrón y dos carreras, regaló dos pasaportes y retiró a uno por ponche y aseguró su invicto.

El panameño realizó 91 lanzamientos, 58 de strike, y dejó en 2,81 su efectividad, luego de enfrentar a 25 bateadores.

Por los Cerveceros el receptor cubano Yasmani Grandal (19) botó la pelota del campo en el tercer episodio, bambinazo solitario.

El antesalista venezolano Pablo Sandoval agregó cuadrangular con los Gigantes de San Francisco, que vencieron 8-4 a los Cardenales de San Luis.

Sandoval (11) pegó batazo de vuelta completa en la séptima, llevando a un compañero en el camino, con dos outs en el episodio.

El abridor dominicano Michael Pineda retiró a nueve por ponche, sus mejores números en lo que va de temporada, y los Mellizos de Minnesota vencieron 7-4 a los Vigilantes de Texas.

Pineda (6-4) lanzó seis episodios, aceptó cinco imparables, cuadrangular y carrera en camino a conseguir a victoria.

El dominicano realizó 96 lanzamientos, 59 viajaron a la zona del strike, luego de enfrentar a 24 enemigos.

El guardabosques venezolano Marwin González (10) pegó batazo de cuatro esquinas en el octavo episodio, sin corredores por delante, superando los lanzamientos del cerrador Shawn Kelley.

Por los Vigilantes el parador en corto venezolano Elvis Andrus (8) se voló la barda en el sexto, solo,, contra Pineda. EFE