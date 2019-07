Periodista publica pago de impuestos para contribuir a transparencia

Foto: Getty Images

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El periodista Miguel Guerrero, Premio Nacional de Historia, reveló cuánto ha pagado en el cumplimiento de sus obligaciones impositivas en los últimos ocho años, como una contribución a la transparencia.

Explicó en los hechos que a las puertas de la campaña electoral puede tratar el tema de la evasión con la autoridad de quien no tiene “techo de vidrio”.

Recordó que lo mismo hizo el año 2010, cuando en un espacio pagado en un periódico de circulación nacional publicó lo que pagó en los tres años anteriores (2007,2008 y 2009).

“Uno de los problemas que más afecta la institucionalidad democrática y, por ende, la vida de millones de personas, es el alto nivel de evasión impositiva”, escribió y apuntó a que esta práctica dolosa “deberá jugar un papel relevante en el debate de los grandes problemas nacionales”.

“Y en mi condición de columnista de dos de los diarios más importantes del país y dos programas diarios de televisión, me veré en la necesidad de abordar ese y otros temas durante los meses de campaña que se avecinan con la transparencia que se espera de mi profesionalidad y en la capacidad que mis limitaciones me permitan”, explicó.

In extenso lo expuesto en su declaración:

Al igual que hice el 16 de julio de 2010 al publicar en espacio pagado el pago de impuestos que me correspondía en los tres años anteriores, es decir 2007,2008 y 2009, como se verá más abajo, me he creído en la obligación moral ante los medios en que laboro, mi empresa familiar, mi familia y yo mismo, de hacer pública el cumplimiento de mis deberes tributarios del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2018.

Cabe destacar que desde el inicio de mis actividades profesionales de manera independiente como escritor y productor de programas, estoy registrado en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC). Por tal razón todos mis ingresos están sustentados con Comprobantes Fiscales, en cumplimientos de mis deberes formales establecidos por el Código Tributario, así como la presentación y el pago oportuno de todos mis impuestos.

Se anexa también, más abajo, una publicación similar correspondiente a los tres años anteriores (2007,2008 y 2009) de fecha 16 de julio de 2010, en espacio pagado en la edición de ese día del periódico El Caribe.

1 Las ventas por la publicación del libro El Rugido del León, y posterior re-edición de otros libros titulados La herencia Trágica del Populismo y El Golpe de Estado. Historia del Derrocamiento de Juan Bosch”, se reflejaron en los ingresos de ese año y los dos siguientes.

2 La cancelación de mi contrato por la empresa como comentarista de El Despertador del Grupo SIN, se reflejó en los ingresos de ese año.

3 El inicio del programa diario Edición Nocturna de CDN, Canal 37, y el posterior inicio de otro programa diario en las mañanas, Conexión 32, por VTV, canal 32, lo mismo que un contrato con otros dos historiadores para la redacción de un libro de una institución pública, se reflejaron en los ingresos del año 2018.