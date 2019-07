Foto: Mery Ann Escolástico/Sofía Calderón, socia en consultoría de Deloitte para Centroamérica y República Dominicana, resaltó la importancia de este tipo de investigaciones para transitar hacia la cuarta revolución industrial desde el componente organización y gente, pero con un fuerte enfoque en la reinvención de cara a la tecnología.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La firma de auditoría, consultoría y asesoría Deloitte realizó la segunda edición del evento “Liderando la Empresa Social”, que consistió en un seminario titulado Tendencias de Capital Humano para la República Dominicana. Allí, presentaron los resultados del estudio que lleva el mismo nombre.

El fin del estudio presentado es entender de qué manera empresa y empleado pueden lograr conjuntamente sus objetivos para un ganar-ganar necesario en el contexto actual, de manera que las empresas puedan poner en marcha programas eficientes y funcionales que logren esos objetivos.

“Si hay una cosa que tenemos que estar claros es que para que una empresa sea exitosa hoy en día, su recurso principal es el capital humano. Hay mucho dinero en el mundo, la tasa de interés está bajita, lo que no hay es capital humano suficiente como para llevar a cabo los retos. Pero el capital humano tiene que estar creado, generado y asociado a la empresa”, explicó el economista José Luis de Ramón, socio director de Deloitte República Dominicana.

Por su parte, Sofía Calderón, socia en consultoría de Deloitte para Centroamérica y República Dominicana, resaltó la importancia de este tipo de investigaciones para transitar hacia la cuarta revolución industrial desde el componente organización y gente, pero con un fuerte enfoque en la reinvención de cara a la tecnología.

República Dominicana frente al estudio

Según explicó Sofía Calderón, en el país hay líderes muy críticos hacia el nivel de la importancia con relación a las diez tendencias clave para liderar la empresa social. Nueve de cada diez líderes considera que estos elementos son importantes, sin embargo, sólo cinco o cuatro se sienten realmente preparados para afrontarla.

“En RD nos hemos descuidado al tener sectores básicos y no le hemos dado esa atención, pero la juventud ya no acepta las jerarquías. Es imposible progresar y ser competitivos si nuestro capital humano no está contento”, José Luis de Ramón, socio director de Deloitte República Dominicana.

Un dato que llamó la atención de la consultora dentro del estudio con respecto al país fue que las brechas de preparación son las más altas de Latinoamérica para algunas de las tendencias.

En tal sentido, para asegurar el éxito financiero, Calderón expuso que han encontrado que las empresas socialmente responsables a lo interno de su organización y que tienen prácticas sólidas para ayudar a la fuerza laboral a comprometerse a transitar al futuro, tienen retorno a la inversión por encima del 25%.

Por tanto, considera cada vez más es importante la marca empleador, pero sobre todo, generar una experiencia colaboradora a lo interno que sea “realmente irresistible”.