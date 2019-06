Foto: Acento.com.do/Archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El economista y periodista Félix Calvo desmintió las declaraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside el abogado Manuel María Mercedes, que lo acusó de ser un terrateniente abusador contra un supuesto productor campesino llamado Tomás Reyes.

Calvo afirmó que Reyes ocupó ilegalmente unos terrenos de su propiedad que está en producción en Hato Mayor.

«Tomás Reyes es parte de una banda de ocupante de tierra famosa en el este. Le dicen la Banda de los Samanenses, según las autoridades judiciales del este. Ese mismo Reyes está involucrado en Las Galeras en un problema de intento de ocupación de tierras», precisó Félix Calvo.

Se preguntó el motivo por el cual Tomás Reyes no acude a la justicia, si tiene la razón, en lugar de buscar el apoyo de la CNDH y hacer denuncias a través de la prensa.

«¿Por qué va a la prensa y no a la justicia? Porque es un tomador», precisó.

«Porque él sabe que la tierra que alude me la vendió debidamente titulada hace 25 años una persona que actualmente es juez de los tribunales de la República. No es un delincuente, como el tal Mimo Reyes», dijo Calvo.

Reitero que es extraño que ese «delincuente» que alega derechos no los reclame en la Justicia. «¿Por qué reclamarlos en la opinión pública?», cuestionó.

Explicó que todo empezó con el intento de invasión de su finca por la banda que lidera Tomás Reyes, lo que le obligó a hacer una denuncia judicial y a formalizar luego una querella que está vigente.

«De víctima me transformaron en victimario y con una orden de apresamiento me intentaron secuestrar de manera legal un martes de Semana Santa para que buscara una suma millonaria o me pasaría la Semana Santa completa en una cárcel común incomunicado en la Policía de Hayo Mayor. Ese plan se frustró gracias a la ayuda de varios oficiales de la Policía Nacional que me conocen y me permitieron un teléfono con el que pude llamar y movilizar a la fiscal de Hato Mayor, al gobernador de la provincia y a dirigentes empresariales de la provincia», indicó.