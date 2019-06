Foto: Acento.com.do/Archivo/Frederick Martínez (El Pachá)

Yani Paulino acusa al presentador Frederick Martínez (El Pachá) de acoso sexual. Acusación muy grave, especialmente si se toma en cuenta que ElPachá fue, o pudo ser, su jefe o coordinador en un programa de televisión. Ella buscaba una oportunidad para ser modelo y presentadora, como se ha publicado en la prensa.

La acusación debe ventilarse en la justicia, de forma imparcial, objetiva. Sin el sexismo, el machismo y la misoginia que impera en medios de comunicación tradicionales y redes sociales.

Sin el beneficio de la duda, Yani Paulino ha sido acusada, condenada y lapidada moralmente por periodistas, presentadores y usuarios de redes. La han condenado por reunirse a solas con un hombre en un hotel, por grabar el encuentro, por «querer sacar ventaja».

¿Cuántos le creerían a una mujer que denuncie el acoso sin ninguna prueba? Si no grabas no te creen y si grabas, eres una bruja maliciosa que quiere aprovecharse del hombre y su inocencia.

El Pachá, en cambio, ha dado su versión de los hechos, en diferentes espacios, entre aplausos y apoyos. Aplausos y apoyos que no cesaron ni cuando dijo: “Debieron buscarme una muchachita menor, debieron truquearme bien, o ponerme un mujerón como la supuesta joven que aparece en una fotografía que peleó en la clínica por el caso David Ortiz, porque ahí yo me hubiera derretido, pero me buscaron la menos indicada, con hijos, con 30 años, pero Dios está en el cielo (…)”.

Esperemos que, al menos esta vez, el Ministerio Público y los tribunales sean menos machistas que quienes han condenado a Yani Paulino. Mientras sigue su curso el proceso legal, que debe ser justo y objetivo, recordemos que las mujeres no somos responsables por ser acosadas, que estar a solas con un hombre no es licencia para la violación y que NO, siempre es NO.Y ya basta de insultos sexistas en las redes sociales y medios tradicionales.

Dejemos que la justicia determine la culpabilidad o la inocencia del Pachá. Recuerden: El Pachá fue acusado y debe tener un proceso justo y objetivo.Lo importante aquí es determinar si El Pachá es culpable o inocente. El Pachá, que ha besado a la fuerza al menos a dos personas frente a las cámaras, ha sido acusado de acoso (y aún con esos antecedentes, es inocente a menos que se pruebe su culpabilidad). Podemos centrarnos en lo importante, ¿o vamos a seguir tirando piedras contra la bruja, contra las brujas?

Periodista, coproduce y conduce el segmento Libertarias de La República Radio