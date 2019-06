PC exige al presidente Danilo Medina una explicación sobre las nuevas evidencias de sobornos de Odebrecht en Punta Catalina

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, indicó que ante las evidencias aportadas por la investigación realizada por 50 periodistas de 19 medios de comunicación de 10 países, es inaceptable que el Presidente Medina siga guardando silencio y pretendiendo que aquí no ha pasado nada y que su gobierno no tiene nada que ver con este escándalo de corrupción que viene a confirmar la mala fama internacional de que en el país reina la corrupción y la impunidad.

PC recordó que desde el inicio de las indagaciones en el país de la confesa corrupción de Odebrecht, quedó claro el interés del Ministerio Público dominicano por ocultar informaciones y dejar fuera de investigación, tanto la licitación y el otorgamiento del contrato de construcción de Punta Catalina al Consorcio Odebrecht-Technimon-Estrella, como todas las demás obras construidas por esa empresa durante el periodo gubernamental del presidente Danilo Medina, a pesar de que las mismas representan el 52% del monto total invertido en las obras adjudicadas a esa empresa.

Para Participación Ciudadana en el caso específico de Punta Catalina, el Procurador General de la República había expresado que de ninguno de los documentos suministrados por Brasil se podía inferir que se pagaron sobornos para su adjudicación y contratación.

La afirmación anterior había sido puesta en duda, porque como consignamos en el documento: “Odebrecht-Punta Catalina: más corrupción impune”, publicado por Participación Ciudadana en enero 2018, en el periodo septiembre 2012 a enero 2015, las transferencias de Odebrecht a las empresas y cuentas bancarias de Ángel Rondón Rijo ascendieron a US$53.4 millones, equivalentes a un 64% de las transferencias documentadas en el expediente elaborado por el propio Ministerio Público dominicano. Y sólo en 2014, dichas transferencias al señor Rondón Rijo sumaron US$33.8 millones.

Lo datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación confirman que, entre diciembre 2013 y diciembre 2014, Odebrecht realizó 62 pagos ocultos por un total de US$39.5 millones relacionados a Punta Catalina. Vale decir que, al parecer, en adición al monto de US$33.8 millones transferidos al señor Rondón Rijo, durante ese año dicha empresa realizó pagos por unos US$5.2 millones a otros actores relacionados con este proyecto.

PC advierte que, con su silencio, el presidente Danilo Medina no podrá echar en el olvido el lastre que este escándalo ha arrojado sobre su gobierno, sobre todo porque todo el mundo está enterado de que al menos uno de los personeros brasileños encargado de distribuir sobornos, Joao Santana, fue su asesor de campaña y despachaba desde el Palacio Nacional.

Para PC está claro que este caso excede las posibilidades y capacidades del Procurador General Jean Alain Rodríguez, quien, a pesar de las pruebas, ha sostenido que hizo una investigación independiente, objetiva y amplia. También ha quedado mal parada la comisión especial designada por Medina, la que se apresuró a decir que no había encontrado ninguna prueba de que en Punta Catalina se haya pagado soborno.

Para la organización de la sociedad civil la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelada en el país por el “Informe de Alicia Ortega”, ha puesto de manifiesto, con datos irrefutables, que Odebrecht pagó sobornos millonarios para asegurarse la adjudicación del contrato de construcción de la Termoeléctrica Punta Catalina.

Con este nuevo hallazgo PC reitera la exigencia, para que las investigaciones sobre este gravísimo caso de corrupción sean ampliadas y completadas para incluir, no solo a todos los actores involucrados en los sobornos, sino también la parte concerniente a las sobrevaluaciones de las obras ejecutadas y al financiamiento de las campañas electorales, que formaban parte integral del modo de operación de Odebrecht en todos los países en los cuales confesó haber cometido el ilícito de soborno.