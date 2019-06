Más de 39.5 millones de dólares en pagos asociados a la Termoeléctrica Punta Catalina… Desembolsados de cuentas utilizadas como parte del esquema de sobornos de Odebrecht. Una investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analiza más de 13 mil documentos del sistema de comunicación secreto de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora.



SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La paz que se respira en su entorno, rodeada por cultivos de plátano, caña y otros productos agrícolas y el Mar Caribe al otro extremo, es muy diferente a la controversia que ha acorralado a la Central Termoeléctrica Punta Catalina desde su licitación y adjudicación del contrato, su construcción y hasta las protestas de cientos de empleados que reclamaban bonos prometidos por Odebrecht, trabajadores que llegaron a tomar el control de la sala de mando en las instalaciones de la mega obra.

Con una caldera que arde, generando la primera planta hasta 320 megavatios aun en modo de prueba, es la obra más cara en la historia del país, con un contrato de más de 2 mil millones de dólares y un litigio pendiente por otros 700 millones de dólares. La construcción de la termoeléctrica ha sido promovida por la CDEEE como parte de “las acciones encaminadas a garantizar a los dominicanos un futuro sin apagones, con energía estable, confiable y a precios razonables”. Pero, ¿a qué costo?

Según documentos del sistema de comunicación Drousys de la División de Operaciones Estructuradas, división a través del cual la constructora admitió se pagaban sobornos, Odebrecht desembolsó 39.5 millones de dólares, solo por la obra de la Central Termoeléctrica, a través de pagos que quedaron fuera de sus registros contables.

Los registros forman parte de hojas de cálculo, estados de cuentas bancarias y correos electrónico, entre otros documentos, que datan de 2010 a 2015, que fueron analizados mediante una investigación internacional titulada “División de Sobornos” en torno a las operaciones de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, vinculadas con proyectos de la compañía en América Latina. El trabajo encabezado por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación, cuenta con la participación de 50 periodistas de 19 medios, en 10 países: Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela.

El equipo exploró más de 13 mil documentos obtenidos por La Posta de Ecuador y compartidos con el Consorcio, que fueron almacenados por dicha división en una plataforma de comunicaciones secreta conocida como Drousys. Los archivos también fueron obtenidos por separado por el medio ecuatoriano Mil Hojas, que se sumó a este proyecto.

Las filtraciones revelan pagos secretos a lo largo y a lo ancho de toda la región, y que se van mucho más allá de lo informado públicamente hasta ahora. Aparte de los pagos vinculados a Punta Catalina, los registros revelan:

Diecisiete pagos por un total de más de 3 millones de dólares relacionados con un gasoducto en Perú. Entre los beneficiarios que aparecen en esos pagos se encuentra una empresa propiedad de un político peruano.

Correos electrónicos donde se discuten los pagos secretos, realizados por un banco propiedad de Odebrecht, a empresas fantasmas y relacionados con un contrato de 2 mil millones de dólares para la construcción de una red de transporte subterráneo en Quito, capital de Ecuador.

Y pagos relacionados con más de una docena de otros proyectos de infraestructura en países de toda la región, incluyendo más de 18 millones de dólares vinculados a la red subterránea de la Ciudad de Panamá, y más de 34 millones de dólares relacionados con la Línea 5 de la red de Caracas, Venezuela.

Es en esta base de datos que el equipo de El Informe encontró casi cinco decenas de pagos estipulados para la Planta Termo, con sus respectivos “codinomes”, que significa nombre en clave en portugués, no solo canalizados a través de las empresas de Ángel Rondón, el representante comercial de Odebrecht en el país y principal acusado por el caso, sino por otras ocho compañías off shore, hasta ahora no conocidas.

MAPA INTERACTIVO

La información forma parte de una nueva investigación, “División de Sobornos”, encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que involucra a destacadas figuras, empresas offshore y enormes proyectos hasta ahora no incluidos en las acusaciones. En el caso de RD, la obra de las Plantas a Carbón fue la única que quedó fuera del expediente. Veintiocho nombres claves están vinculados sólo a estas transacciones.

Alicia Ortega

MAPA INTERACTIVO

El acuerdo de culpabilidad firmado por Odebrecht en Estados Unidos dice que para “encubrir sus actividades”, la División de Operaciones Estructuradas, que “funcionaba como un departamento de sobornos” y terminó operando desde República Dominicana, “utilizaba el sistema Drousys, una comunicación completamente separada y fuera de los registros” de la constructora, permitiendo así que sus “miembros se comunicaran entre si, con operadores financieros fuera de la estructura y con co-conspiradores, usando correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos”. Para esto, admitió la empresa, “utilizaban nombres en clave”.

La Termoeléctrica fue la única obra de Odebrecht, de las 17 que ha realizado en el país, que el Procurador General dijo quedó excluida del expediente en junio del año pasado. Esto a pesar de que un día después de los primeros arrestos por el caso a finales de mayo de 2017, la procuraduría, mediante un comunicado, dijo que la “documentación provista desde Brasil” incluía “la confesión de un empleado de Odebrecht, según la cual un diputado y un senador habrían recibido sobornos para la aprobación en el Congreso del financiamiento”. La misma nota, aún publicada en la página web de la procuraduría, añade: “tal cual se contempla en la solicitud de medidas de coerción, existen indicios serios y graves” de que “para la obtención y aprobación del financiamiento sí se pagaron sobornos”.

En base a esas informaciones, la Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del Contrato dijo en junio de 2017, “… esta Comisión insta a la Procuraduría General a realizar todas las investigaciones que fueren necesarias”. Esto a pesar de también haber dicho “La Comisión no ha podido encontrar pruebas que le permitan concluir irrefutablemente que el precio acordado en el Contrato para la construcción de la CTPC es elevado y/o esté sobrevaluado”.

Esta última declaración ayudó a que un año más tarde, al anunciar quienes serían los acusados formalmente, la Planta Termo brillaba por su ausencia. “No tenemos evidencia de prebendas en el contrato ni el financiamiento de la misma” señaló el procurador general Jean Alain Rodríguez en junio del año pasado, añadiendo que habían realizado “una investigación independiente, objetiva y amplia para verificar si existieron irregularidades o incumplimientos” en las normas de contratación. Al dejar la obra fuera de la acusación dijo: “revisamos y valoramos el informe preparado por la Comisión Investigadora del proceso de licitación y adjudicación de la obra”, además de “examinar los alegatos de que se habían repartido sobornos para lograr la aprobación del financiamiento en el congreso e investigar de manera profunda a las personas señaladas como posibles beneficiarios”.

“Lamentablemente en la República Dominicana, por existir altos niveles de impunidad, no se ha iniciado una investigación profunda del caso Odebrecht” dice Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, organización de la sociedad civil que ha criticado lo que califica como “corrupción impune” en torno a las plantas a carbón.

Pagos para la Termoeléctrica

Entre los registros del sistema Drousys que contienen información de República Dominicana, hay una hoja de cálculo titulada 2014 con 630 pagos secretos, desembolsados entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014, para obras de diversos países, 118 están vinculados a nuestro país. El monto total de dichos pagos asciende a más de 55.8 millones de dólares.

Todos cuentan con un número de archivo, fecha enviado, número de requisición y secuencia, seguido por el monto, nombre de la obra, el “codinome”, o nombre en clave asociado al pago, 28 para República Dominicana solo en esta lista, además de las empresas offshore beneficiadas, las compañías de dónde salieron los pagos y las fechas de las transacciones.

De los 118 pagos de nuestros país, 62 pertenecen a la Planta Termo, o sea más de la mitad. De estos, 39 fueron realizados a través de CONAMSA y dos a través de Lashan para un total de 27.9 millones de dólares según lo registrado en la hoja de cálculo. Se trata de la única obra de este tipo que Odebrecht ha construido. Ambas empresas pertenecen a Ángel Rondón, el principal acusado en el caso que ha mantenido su inocencia desde el primer día en que fue interrogado en la procuraduría diciendo: “Totalmente me desligo, jamás los recursos que he recibido han sido para comprar conciencias o nada por el estilo”.

Los pagos en la relación de Drousys, canalizados por Conamsa y Lashan, coinciden en fecha y monto con los detallados en la acusación del Ministerio Público, con la excepción de ocho, que según los registros, originalmente fueron transferencias en Euros. El monto de dichos pagos en dólares asciende a 4.6 millones de dólares.

Ahora, por primera vez, en la hoja de cálculos vemos los nombres en clave asociados a los pagos y las obras. Nombres como “Boticario”, “Casa 1” y “Casa 2”, “Chacabana”, “Chaplin”, “Comissão” que en portugués significa Comisión, “Contador”, “Grupo Fechament”, “Fofão”, “Forca” que se traduce a Horca, “Garcia Careca” o Garcia Calvo, “Leão Arabe” y “Leao Chacara”, equivalente a Leon Arabe, y Leon Chacara, y “Tigres”, mencionando solo los de pagos bajo el nombre de Planta Termo.

Según el acuerdo que la empresa firmó en Estados Unidos, los usuarios del Sistema Drousys utilizaban nombres claves para “ocultar sus actividades corruptas”… “enmascarar las identidades”, al tiempo que “se referían a los receptores de sobornos e intermediarios utilizando códigos adicionales y claves”.

En Brasil por ejemplo, se han publicado en los medios de comunicación los “codinome” vinculados a cada político. Globo.com cita a Benedicto Barbosa Da Silva Junior, ex presidente del sector de Infraestructura de Odebrecht, quien revelara que los nombres en clave eran utilizados para que los funcionarios de menor rango del área que hacía las transacciones irregulares no supieran a quién iba el dinero. Según la publicación de Brasil, las personas que tenían contacto con las autoridades elegían los “codinomes”. Un mismo beneficiado podía aparecer con más de un nombre clave, o bien el mismo apodo se podía utilizar para designar a personas diferentes. Hasta los partidos políticos tenían codinomes que correspondían a equipos de Fútbol.

Coincidencia o no, en la lista de obras que pertenecen a la República Dominicana, hay Tigres y Escolhido, que significa Escogido en español, los dos equipos de béisbol de la capital.

“La procuraduría ha realizado lo que yo he denominado una investigación mediática,” dice Pimentel. “Una investigación con muchas ruedas de prensa, muchos medios de comunicación, pero del punto de vista de investigación y del punto de vista jurisdiccional no hay nada.”

Otras empresas con pagos para la Termoeléctrica

Otros 21 pagos para Punta Catalina, valorados en 11.6 millones de dólares, también aparecen en la misma hoja de cálculo, realizados a través de otras siete empresas no conocidas hasta ahora: Andina International Limited con 2 pagos de 614 mil dólares y Value Added Finance Inc. con uno de 500 mil dólares. A través de China Products Trading Group Limited aparece un pago de un millón de dólares, Gross Ferner LLC cuenta con cinco cuyas sumas ascienden a 4.3 millones de dólares. Optimum Advisors Group tiene cuatro valorados en 1.2 millones de dólares, Fundación Novalux dos sumando 400 mil dólares, Grupo Sophus-Lanx un pago de 100 mil dólares y Baker Street Financial cinco para un monto de 3.3 millones de dólares. Ninguna de estas transacciones forma parte de las detalladas en la acusación del caso Odebrecht.

Baker Street Financial

Baker Street Financial, cuyos pagos fueron realizados entre mayo y diciembre de 2014, tiene como único director al economista Andy Dauhajre Nader, según el registro de propiedades de la ciudad de Nueva York que documenta la compra de un apartamento de más de 2 millones de dólares en el doceavo piso de un moderno edificio de más de 30 niveles en la calle 52 de la exclusiva zona de Midtown o el centro de Manhattan en diciembre de 2015.

La empresa de Dauhajre, Fundación Economía y Desarrollo, fue contratada por la CDEEE en noviembre de 2013, por 500 mil dólares para evaluar, junto a otras dos compañías, las propuestas económicas de la licitación de Punta Catalina, que en este caso fue la de Odebrecht, porque fue la única empresa que calificó para esa etapa. FEYD otorgó la segunda puntuación más alta, 48.23. Durante los últimos años, el economista ha hablado públicamente y escrito artículos de opinión en medios de circulación nacional justificando el proceso de licitación y el costo de Punta Catalina.

Cuatro de los pagos a Baker Street Financial, tienen el nombre clave Garcia Careca, uno está asociado con el apodo Comissão o Comisión. Dos de los pagos provienen, según los documentos, de la empresa Fincastle Enterprises Ltd, registrada en Bahamas. Fincastle es una de 20 offshore creadas por la constructora, desde donde funcionarios admitieron salían millones de dólares para entregar los sobornos en el extranjero.

Dauhajre dijo a El Informe por escrito que Fincastle y Baker Street “suscribieron un contrato” en enero de 2014, para “prestar servicios de consultoría financiera a Odebrecht”, específicamente en lo referente a “la necesidad que tenía esa empresa de reestructurar la propuesta de financiamiento” presentada durante la licitación de la Termoeléctrica que “concluyó en noviembre de 2013”.

O sea, que el economista que entregó su evaluación de la oferta económica y de financiamiento de Odebrecht el 18 de noviembre, se convertía en asesor de la misma empresa dos meses más tarde, algo que no reveló durante su testimonio ante la comisión que investigó el contrato de Punta Catalina en 2017.

En su respuesta a El Informe, Dauhajre añadió que “prestó de manera exitosa y efectiva el servicio de asesoría solicitado durante 2014 y 2015” lo que “generó la remuneración pagada”. Con respecto a los nombre en clave Comissão y García Careca, que aparecieron asociados a los pagos a Baker Street, señaló que “nunca había escuchado esos nombres” añadiendo “No tengo idea de quienes son”.

Otras siete empresas vinculadas a Planta Termo

Para las restantes siete empresas que canalizaron pagos de la Termoeléctrica valorados en 8.2 millones de dólares, amplias búsquedas no arrojaron información concreta sobre sus dueños.

Encontramos a China Products Trading Group Limited, registrada en China desde 2010, Gross Ferner LLC, incorporada en las islas Saint Kitts y Nevis casi un año antes del primer pago de la termoeléctrica, Optimum Advisors Group, creada en Panamá en febrero de 2014, tres meses antes de recibir el primer pago de Punta Catalina, y Grupo Sophus-Lanx Ltd, también registrada en Panamá desde 2011.

Grupo Sophux Lanx, dijo a El Informe por escrito, que asesoró a la constructora en el “diseñó de un programa de financiamiento para obras del Estado, oportunidades de negocios locales y operaciones financieras internacionales”. Las asesorías entre 2011 y 2014 añadió “no tenían vínculos con montos de los contratos, ni garantizaban resultados”. Además, “ni la empresa, ni ninguna persona vinculada a ella, fue utilizada para hacer gestiones frente a terceros”. Ante el pago que aparece asociado a Punta Catalina dijo que “no trabajó para una obra específica sino para Odebrecht Dominicana como insumo de trabajo”.

Para Andina International Limited, Value Added Finance Inc. y Fundación Novalux, no fue posible encontrar ni los registros.

Fechas de pagos de Termoeléctrica y aprobaciones en el Congreso Nacional

Todos los pagos vinculados a las Plantas a Carbón fueron realizados entre enero y diciembre de 2014, justo el año en que el Congreso aprobó el contrato, luego de adjudicada la obra al Consorcio Odebrecht, Technimont-Estrella, mediante una licitación cuestionada.

La primera aprobación de dicho contrato se dio en el Senado el 21 de mayo de 2014. Para esa fecha ya se habían enviado más de 12.7 millones de dólares en pagos vinculados a la Termoeléctrica Punta Catalina según los documentos de Drousys, incluyendo dos realizados el mismo 21 de mayo que ascendieron a 2.7 millones de dólares, ambos a través de CONAMSA, de Rondón.

La aprobación en la Cámara de Diputados se dio poco más de un mes más tarde, el 24 de junio. Para ese entonces, otros 6.7 millones de dólares en pagos para las plantas habían sido enviados.

Los últimos pagos para la Termoeléctrica, se hicieron cuatro meses antes de que en el Congreso Nacional empezaran a dar luz verde para dos préstamos de 665 millones de dólares y 632 millones de dólares respectivamente.

En el Senado, la primera aprobación fue en abril de 2015 y luego en junio, tras recibir informes favorables en ambos casos de la Comisión de Hacienda compuesta por los senadores Dionis Sánchez como presidente, Amílcar Romero, vicepresidente, Félix Vásquez, secretario y los miembros Tommy Galán, Julio César Valentín, Reinaldo Pared Pérez, Luis René Canaán, Francis Vargas y Charlie Mariotti. Ambos informes no cuentan con las firmas de Galán ni Vásquez y en el de abril no aparece la rúbrica de Canaán.

La Cámara Baja dio luz verde a los préstamos el 22 de abril y el 7 de julio de 2015. El primer “si” lo dieron tras un informe favorable de su comisión de Hacienda, presidida por el diputado Ramón Cabrera, quien pidió a sus pares votar por la iniciativa, según publicó el periódico Listín Diario.

Con respecto al voto favorable del segundo compromiso de 632 millones de dólares en la Cámara Baja, este también se produjo tras un informe favorable de la comisión permanente de Hacienda en dicho hemiciclo que incluía a su presidente Cabrera, vicepresidente René Polanco, secretario Hugo Rafael Núñez, y los miembros Félix Antonio Castillo, Alfredo Martínez, Alejandro Jerez Espinal, Luis Romeo Jiménez Caminero, Jorge Frías, Cristian Paredes, Víctor “Ito” Bisonó, Ramón Dilepcio Núñez, Rubén Maldonado, Alberto Elías Atallah, José Francisco Santana Suriel y Ruddy González. De los 15 miembros de dicha comisión, seis no firmaron: Jiménez Caminero, Frías, Bisonó, Maldonado, Atallah y Santana Suriel.

El mismo 7 de julio de 2015, la CDEEE, mediante un comunicado, calificó la última aprobación de los diputados como “el mayor aporte para superar los problemas que por décadas han afectado al sector eléctrico”. Rubén Bichara además agradeció a los diputados… y “destacó la colaboración que desde el principio ha mantenido el Congreso con la CDEEE”.

“Además que las 17 obras, en el Congreso de República Dominicana se han aprobado 22 préstamos para Odebrecht, y es probable que el mecanismo de aprobación de esos fueran sobornos también – es lo mismo que hicieron con obras”, dijo Pimentel.

“Creo que algunos países han hecho un mejor trabajo que otros”, dijo el ex embajador de Estados Unidos James Brewster. “Creo que todavía hay oportunidades en los países involucrados para responsabilizar a las personas y confiar en que los gobiernos continuarán con sus acusaciones y condenas. Si no la corrupción continuará”.

Respuesta PGR y Odebrecht

Ante las revelaciones de esta investigación, la procuraduría respondió mediante una carta diciendo “despierta el interés de este órgano persecutor el hecho de que el consorcio de periodistas tenga en su poder información relevante para una investigación de naturaleza penal. En tal sentido, los “conminamos a depositar ante el Ministerio Público los documentos que sustenten esto alegatos”.

Algo muy similar nos solicitó el Procurador en 2017, cuando realizamos la investigación del ex director del metro Diandino Peña, pidiéndonos que le facilitáramos los documentos de nuestra investigación, a la cual respondimos que no éramos fiscales y que nuestro trabajo estaba publicado íntegro para que pudieran iniciar su propia investigación.

De su lado, al ser contactada por las revelaciones que afloran por esta esta filtración, Odebrecht dijo: “Todos los documentos y testimonios referentes a los Acuerdos de Lenidad/Colaboración firmados en diversas jurisdicciones están bajo custodia del Ministerio Público Federal brasileño (MPF) y Departamento de Justicia estadounidense (DOJ), quedando disponibles para aquellos países que celebraron los respectivos acuerdos y concluyeron el proceso de homologación”.

La constructora añadió que se trata de un procedimiento de la justicia “amparado internacionalmente y que establece la confidencialidad de la información con el objetivo de resguardar los avances de las investigaciones, respetando la soberanía de cada nación y buscando la eficacia de las acciones legales contra los acusados”.

Otras obras, consorciadas y documentos enviados por Odebrecht

¿Qué otras obras de Odebrecht en el país recibieron pagos específicos y que nombres claves aparecen vinculados a esos ocho proyectos?

¿Qué offshore relacionada a uno de los consorciados de la constructora recibió más de 10 millones de dólares de cuentas bancarias de empresas que Odebrecht dijo eran parte del esquema de sobornos?

¿Y qué pistas aparecen en los documentos enviados a la Procuraduría por Odebrecht, como parte del acuerdo homologado, que parecen haber sido pasadas por alto, pero que compaginan con lo encontramos en la filtración del sistema Drousys?

Las respuestas las verán hoy durante un Informe Especial, a las 9 de la noche, por Color Visión canal 9.

Colaboraron en esta investigación:

