Josefa Castillo: Hasta que no retiren la fuerza pública no habrá sesión en el Congreso

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Josefa Castillo, condenó la represión sufrida la tarde de ayer por un grupo de diputados de la corriente de Leonel Fernández que fueron reprimidos de protestar por agentes de la Policía Nacional, y advirtió que hasta que no sean retirada la fuerza pública no habrá sesión en el Congreso.

“Condenamos categóricamente la represión de ayer. Un conflicto del PLD no debe llegar al Congreso. Tenemos aquí un estado de sitio. ¿Está el Congreso en situaciones de guerra?”. Hasta que no retiren la fuerza pública no habrá sesión en el Congreso».

Minutos antes, un grupo de diputados que responde a la corriente del ex presidente Leonel Fernández, se retiró de la sesión que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.