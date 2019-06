La fallecida fue identificada como Nery Gil, quien en un video difundido ayer en las redes sociales denunció la falta de cuidados médicos pese a su situación de salud.

Gil advirtió: «si me llega a pasar algo fue por falta de atención» porque «me estoy sintiendo mal, estoy llamando a los doctores y ellos no me hacen caso».

El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany, informó de que se investiga el caso y que «si se evidencia negligencia o mala práctica médica serán aplicadas las sanciones correspondientes».

La mujer era paciente diabética, hipertensa y asmática, afirmó el funcionario.EFE