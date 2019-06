Isa Conde alerta sobre «daño a la democracia» y remarca que «dos períodos y basta»

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, se ha sumado al grupo de funcionarios de Gobierno que se oponen a una reforma a la Constitución para permitir un tercer mandato del presidente, Danilo Medina.

Aunque advirtió que no se prestará para «alimentar el morbo y el sensacionalismo que está generando el tema de la reelección», subrayó que «desde hace muchos años, de manera escrita y verbal», se ha identificado como parte de la corriente de quienes «creen en el sistema americano de dos períodos y basta».

En una carta a los medios de comunicación, Isa Conde expresa su «preocupación por la situación política que vive el país», carcomida por este asunto que, según opina en su carta, «le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y daño sobre todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del presidente Danilo Medina».

Para preservar esas «grandes conquistas», sostiene que en República Dominicana «necesitamos de instituciones fuertes, de planes y proyectos que se ejecuten independientemente de quién tenga el poder en un momento dado».

Isa Conde arremetió contra «el clientelismo» y subrayó que «se ha convertido en una traba que impide que el país avance, que atenta a la larga contra estos logros y eso debemos combatirlo».

Los efectos de clientelismo, prosiguió, «se ven día a día en la situación que estamos viviendo, que aún no ha llegado a una crisis política, pero genera la percepción de que estamos en ese camino y eso le hace daño a la inversión».

«Se le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no es blanco, no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, sin diatriba»,aclara en su carta.

Sugiere que está perdida la posibilidad de «un relevo político» con caras nuevas, pero que «hay batallas que se deben dar aunque se pierdan».

A continuación la carta íntegra, fechada hoy en Santo Domingo:

Declaraciones del Dr. Antonio Isa Conde, a requerimiento de los medios de comunicación, sobre la coyuntura política actual:

He expresado públicamente mi preocupación por la situación política que vive el país. Lo que ocurre le está haciendo daño a la democracia, la institucionalidad, y daño sobre todo a las grandes conquistas que hemos obtenido en estos años del gobierno del presidente Danilo Medina. Y eso hay que preservarlo. Pero, para preservarlo, necesitamos de instituciones fuertes, de planes y proyectos que se ejecuten independientemente de quién tenga el poder en un momento dado.

El clientelismo se ha convertido en una traba que impide que el país avance, que atenta a la larga contra estos logros y eso debemos combatirlo. Los efectos del clientelismo se ven día a día en la situación que estamos viviendo, que aún no ha llegado a una crisis política, pero genera la percepción de que estamos en ese camino y eso le hace daño a la inversión.

En fin, eso le hace daño al país en general, al país sin colores, al que no es rojo, no es blanco, no es morado. Yo no soy imparcial y he dicho que estoy dispuesto a apoyar a quien tenga el coraje de enfrentar esta situación dentro del PLD, con ideas, proyectos, sin diatriba.

Apoyaré a quien tenga una visión clara de hacia dónde debe ir el país y, sobre todo, quien posea el valor de echar el pleito para combatir a todos aquellos “dioses” que tienen frenadas las posibilidades de que ese partido se renueve y se fortalezca, cumpliendo con el cometido que asumió desde su fundación.

Eso no implica que me vaya a prestar a alimentar el morbo y el sensacionalismo que está generando el tema de la reelección. No voy a caer en eso. Mi posición sobre ese tema ha sido definida desde hace muchos años, de manera escrita y verbal. Soy de los que creen en el sistema americano de dos períodos y basta.

Ambicionaba y creía que en esta ocasión íbamos a tener un relevo político. Quizá es tarde, pero hay batallas que se deben dar aunque se pierdan. Y creo que lo justo es seguir adelante renovando, innovando para que este país avance y darle un golpe mortal al clientelismo y al rentismo político que nos tiene prisioneros.