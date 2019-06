Foto: Acento.com.do/Archivo

Miami, Florida. –La representación del gobierno de Estados Unidos en la República Dominicana declaró que la lucha contra la corrupción, el respeto a la constitución y las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia.

Asimismo, afirmó que la transparencia, buena gobernanza y compromiso con las instituciones democráticas son las condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, en particular para las inversiones respaldadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

En un comunicado firmado por Carolina Escalera, Agregada de Prensa, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo negó que se produjera una reunió entre el ministro Consejero Robert Copley y el presidente dominicano Danilo Medina.

En comunicado oficial emitido por su Agregada de Prensa, Carolina Escalera, aclara que “no acostumbran a responder rumores.”

“Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos a responder rumores. No obstante, considerando la atención que ha generado este caso, confirmaremos que, si bien nos reunimos regularmente con los representantes del país anfitrión, la reunión a la que hizo referencia el señor Jaime Bayly no sucedió.”

“Sin embargo, la transparencia, buena gobernanza y compromiso con las instituciones democráticas son las condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, en particular para las inversiones respaldadas por el Gobierno de los Estados Unidos”, subraya la Embajada.

Añade que “la lucha contra la corrupción, el respeto a la constitución y las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia”.

El pasado lunes, Bayly hizo señalamientos en los que daba cuenta de supuestas donaciones a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, lidereada por el ex presidente Leonel Fernández, por parte de algunos venezolanos denominados en Miami como “enchufados” y que según sostiene, “se encuentran en la República Dominicana”, sumas que dijo “serían utilizadas para la campaña electoral del ex mandatario Fernández.

Los señalamientos de Bayly, no solo han causado revuelo en la República Dominicana, sino que seguidores del ex mandatario en Miami, han advertido que “se trata de una confabulación para desprestigiar al ex presidente en sus aspiraciones para lograr el favor del voto del electorado en caso de ser elegido como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, PLD.”

“Es parte de una campaña sucia contra el ex presidente. Todos sabemos que el ímpetu de su candidatura mantiene en vilo a contrarios en el país y cuando esas cosas suceden son capaces de lo peor”, explicó uno de sus dirigentes en Miami, quien advierte que “eso no nos desanima. El pueblo sabe que el dinero que se recibe en FUNGLODE no se usa para fines electorales, hay un respeto como educador de parte del presidente Leonel Fernández, para todo lo que tiene que ver con esta fundación y sus operaciones.”

Bayly, dijo en su programa que obtuvo todas las informaciones relacionadas a los supuestos hechos, en las que se reciben esas sumas millonarias de manos de chavistas a la campaña de Leonel de “sus fuentes de inteligencia en Washington, DC.»

El martes la segunda media hora del programa de Bayly, fue dedicado en su totalidad a programas que se producen en la República Dominicana, entre ellos, una parte de AcentoTV, donde se abordó el tema, así como reseñas escritas en el medio sobre el caso y de otros medios radiales, televisivos y escritos.