CAASD ofrece curso de administración pública a empleados

SANTO DOMINGO.- La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), a través de su departamento de Capacitación, ofreció a sus empleados el curso “Inducción a la Administración Pública”, impartido por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).

El facilitador del INAP, Alcedo Magarín, manifestó que la CAASD busca fortalecer en sus empleados la vocación de ofrecer un trato digno hacia cada persona que acuda a solicitar un servicio a la institución, así como actualizar a la empleomanía. «Que haya un cambio de paradigma y se cambie la mentalidad de que cada institución trabaja con las normativas que se vienen trabajando hace unos diez años», detalló.

Asimismo, manifestó que «mediante este curso el Instituto de Administración Pública quiere que todos los servidores públicos de la República Dominicana conozcan cuáles son sus derechos, sus deberes para con ellos y la sociedad, así como las normas y su conjunto, evaluándolos en un futuro para ser parte de la Administración Pública de carrera».

«Hemos aprendido bastante en este taller sobre nuestras leyes, deberes y derechos, todo lo que no teníamos aclarado, y lo mejor es que lo podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana y en el trabajo», señaló la empleada de la CAASD Nikaurys Solis.

«En este curso he aprendido sobre la Ley de Libre Expresión y la que ayuda a los servidores públicos a saber sus deberes y derechos. El facilitador me ha aclarado sobre casos específicos que suceden en el trabajo para saber qué hacer y qué no «, destacó el servidor Raymhi Perdomo Guzmán.

El curso tuvo una duración de tres días y en el mismo participaron 20 empleados de diferentes departamentos de la institución.