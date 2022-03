La rosa que Coldplay regaló a los dominicanos en su concierto en Santo Domingo

"Esta no es la mejor versión de esta canción que han escuchado", advertía Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, antes de robar los gritos y los aplausos a los presentes y sorprender cantando el súper éxito de Juan Luis Guerra, Bachata rosa.

En las dos horas de presentación, que incluyó canciones como Clocks, Hymn for the weekend yYellow, los asistentes al Estadio Olímpico Félix Sánchez, gritaron a todo pulmón coreando los éxitos.

La presentación musical de Coldplay arrancó con las canciones Music of The Spheres, Higher Power y Adventure of a lifetime.

"Qué lo qué Santo Domingo", saludó Martin al público dominicano en un español con un marcadísimo e igual de simpático acento británico al tomar uno de los tres escenarios colocados en el estadio.

Más que música

Paradise fue el primer oasis musical de la banda dado a los presentes para recuperar brevemente el aliento, aunque no menos cargado de energía, ya que los estuvieron acompañados en cada momento por las voces de las miles de personas que colmaron casi todos los rincones del Estadio Olímpico.

Luces láser y pulseras led sincronizadas con las canciones, fuegos artificiales, confeti, globos y llamaradas en el escenario, todo se unió para complementar un espectáculo que mantuvo la vibra de los asistentes y estimular los sentidos.

Music of The Spheres, primera actuación de Coldplay en República Dominicana, tuvo como mensaje central el cuidado del medio ambiente y la energía positiva (en un momento, Martin pidió enviar buena vibra a un mundo que se encuentra en crisis y disfrutar, por lo menos, una canción sin celulares).