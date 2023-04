Ciudadana denuncia en el país no hay vacunas antirrábicas

Una ciudadana denunció, a través de sus redes sociales, que "en el país no hay vacunas antirrábicas", luego de que fuera atacada por un perro y asistiera a un centro médico sin que pudiera recibir el medicamento.

En tal sentido, Anilu García explicó que la doctora que le atendió le dijo que no hay de estas vacunas, y que es la primera vez que sucede.

Estori taim. Esta mañana salí a correr, con la novedad que hoy me mordió un perro que iba con su dueño con correa y todo. Después del susto y de examinarme, no notamos sangre ni desgarro y el señor me aseguró que el perro está vacunado. Yo un poco aturdida... *Like para parte 2 — Anilu García (@alugasa) April 20, 2023

"Me tomaron mis datos en una ficha y me pidieron relatara todo el suceso. Me pusieron una antitetánica para la herida. Me indicaron una crema antibiótica. Me pidieron tratar de localizar al dueño del perro para poder observarlo (difícil, pero tenemos fe). Me indicaron mantenerme yendo al centro a ver si llegan las vacunas. Porque no hay teléfono", aseguró a través de Twitter.

García también explicó que tiene diez días para que las vacunas lleguen y poder aplicarlas "o morir en el intento".

10. Tengo 10 dias para que lleguen y poder aplicarlas o morir en el intento. 11. Finalmente, debo encomendarme a la divinidad de mi preferencia, porque no hay de otra. Estamos en el país del no problem. Saludos afectuosos a Salud Pública. Denles mention por favor. — Anilu García (@alugasa) April 20, 2023

Lo más triste, es que luego de mi habia un niño de unos 6 años, cojeando por una mordida en la pierna de un perro del barrio 🥲 — Anilu García (@alugasa) April 20, 2023

En noviembre pasado Salud Pública dijo que aplicaría un millón de vacunas

En el mes de noviembre del 2022, el Ministerio de Salud Pública informó que inmunizaría a más de un millón de perros y gatos durante la “Jornada Nacional de Vacunación contra la Rabia”.

En ese momento, la entidad precisó que el propósito era establecer un bloqueo epidemiológico para disminuir los riesgos de propagación de este virus.

“La medida más efectiva para evitar los brotes cíclicos de esta enfermedad es la vacunación antirrábica masiva de nuestros animales domésticos, que en la República Dominicana son los perros y los gatos”, expresó el doctor José Luis Cruz, director técnico del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (CECOVEZ)