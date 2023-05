Zelenski viajará a Japón para el G7, que anuncia más sanciones contra Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asistirá en persona a la cumbre del G7 en Hiroshima, en Japón, donde los líderes de las principales potencias industrializadas anunciaron nuevas sanciones contra "la maquinaria de guerra" rusa. El viaje del presidente ucraniano, que inicialmente debía intervenir por videoconferencia, fue confirmado a AFP por una fuente cercana, que no precisó cuándo llegará. La cumbre está prevista del viernes al domingo."Se van a decidir cosas muy importantes, y por eso la presencia de nuestro presidente es absolutamente esencial para defender nuestros intereses", explicó el secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Oleksii Danilov.Tras su reciente gira europea, Zelenski tendrá la ocasión de reiterar en Japón su pedido de aviones caza para repeler mejor la invasión rusa.Varios países europeos, como Reino Unido y Países Bajos, anunciaron esta semana que trabajarán para que Ucrania pueda recibir aviones F-16, aunque la eventual entrega deberá ser autorizada por Washington.En Hiroshima, ciudad víctima del primer bombardeo atómico de la historia, en 1945, los dirigentes de las siete principales potencias industrializadas endurecerán sus sanciones contra Rusia y adoptarán una posición común respecto a China.Estados Unidos dio el tono al anunciar el viernes nuevas sanciones contra Moscú, para restringir su acceso a "productos necesarios para sus capacidades de combate", tal como afirmó un alto responsable de la Casa Blanca.Concretamente, Washington prohibirá las exportaciones estadounidenses a 70 entidades en Rusia y otros países.

Sanciones a los diamantes rusos

Homenaje a las víctimas de Hiroshima

Reino Unido anunció por su lado sanciones contra el sector minero ruso, y en particular a su lucrativa industria del diamante.La Unión Europea anunció que también impondrá restricciones al comercio de diamantes rusos, cuyo comercio está valorado en 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales, y supone una importante fuente de ingresos para el Kremlin."El G7 continúa unido ante la amenaza de Rusia y firme en su apoyo a Ucrania", declaró a propósito el primer ministro británico, Rishi Sunak.Emiratos Árabes Unidos, India y Bélgica, miembro de la UE, figuran entre los principales importadores de diamantes rusos.Los dirigentes del G7 podrán presentar directamente sus argumentos en favor de esta medida al primer ministro indio Narendra Modi, cuyo país mantiene relaciones militares estrechas con Rusia y se negó a condenar la invasión de Ucrania.India, junto con Brasil e Indonesia, forma parte de los ocho países no integrantes del foro que fueron invitados a Hiroshima.Una manera para el G7 de acercarse a países reticentes a condenar a Moscú, y en los que China realiza cuantiosas inversiones.Más allá de Rusia y Ucrania, la agenda estará dominada por China y la cuestión de la diversificación de las cadenas de suministro de los países del G7, para protegerse del riesgo de "coacción económica" por parte de Pekín."Queremos organizar las relaciones de suministro, comercio e inversión a escala mundial, de manera que no se incrementen los riesgos por la dependencia respecto a determinados países", declaró el jueves el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, sin mencionar a China explícitamente.Francia matizó que éste "no será un G7 de confrontación", sino "un G7 de cooperación y de exigencia respecto a China".Antes de iniciar la cumbre el viernes por la tarde, el primer ministro japonés Fumio Kishida, cuyas raíces familiares y políticas están en Hiroshima, recibió uno a uno en el Parque del Memorial de la Paz a los otros seis dirigentes del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido).Juntos rindieron homenaje a las alrededor de 140.000 víctimas de la bomba atómica estadounidense el 6 de agosto de 1945.sms-sah-mac-etb/fff/avl/mar