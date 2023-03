Xi Jinping en Rusia: ¿Qué tan neutra es China?

Xi Jinping viaja a Rusia el lunes para una visita de Estado de tres días. Vladimir Putin está vez más aislado en la escena internacional desde el inicio de su invasión a Ucrania y sobre él pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Pekín, por su parte, busca reforzar sus lazos bilaterales con Moscú para asumir, además, un papel diplomático mayor. Con el corresponsal de RFI en Pekín, Stéphane Lagarde.El presidente chino llegó a Moscú este lunes 20 de marzo. "Estoy convencido de que esta visita será fructífera y dará un nuevo impulso al desarrollo sano y estable de las relaciones chino-rusas", declaró el Xi Jinping. ce gala de esta ambición en un mensaje enviado el lunes 20 de marzo a los medios de comunicación rusos. Rusia y China son "socios fiables", recalcó ante las agencias de noticias rusas.Esta es la cuadragésima vez que el mandatario chino se reúne cara a cara con el presidente ruso, al que llamó en 2019 su "mejor amigo". Es su primer viaje desde que fue elegido para un tercer mandato durante la sesión parlamentaria anual.En este contexto de guerra en Ucrania, los países europeos son importantes para las exportaciones chinas. Pekín sigue buscando ser mediadora en el conflicto. En febrero pasado había publicado un documento con doce propuestas para la paz, que Occidente recibió con mucho escepticismo.Oficialmente, China propone en el conflicto una posición "objetiva e imparcial", según aseguró Xi Wang Wenbin, uno de los portavoces del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, durante su rueda de prensa diaria del pasado viernes.Sin embargo, por ahora la neutralidad china ha sido beneficiosa para Rusia. "Ha habido una escalada general de la crisis ucraniana", dijo Xi Jinping, sin utilizar la palabra "guerra". "China apoya los esfuerzos para resolver la crisis pacíficamente."El presidente chino aún no se ha puesto en contacto directo con su homólogo ucraniano desde el comienzo de la guerra. Un primer contacto podría tener lugar tras esta visita a Moscú, pero por el momento no se menciona en los informes oficiales.La diplomacia rima con buenos negociosChina es el mayor comprador de petróleo ruso a precios rebajados. Lo importa a cambio de divisas esenciales para Moscú a la hora de financiar la guerra bajo sanciones internacionales.China también ha sido acusada por Washington de proporcionar apoyo no letal a Rusia. Algo que las autoridades chinas niegan.Los intercambios económicos se han disparado en el último año. Los medios de comunicación estatales chinos han dado múltiples ejemplos al respecto, con reportajes sobre el puente de la amistad sino-rusa sobre el río Amur, inaugurado el pasado mes de junio, o sobre un flamante tren de mercancías directo entre Pekín y Moscú, con 55 contenedores, capaz de recorrer 9.000 kilómetros en 18 días. Este iría a Rusia cargado de piezas de automóviles y materiales de construcción y regresaría con alimentos.Los intercambios comerciales entre China y Rusia alcanzó los 190.000 millones de dólares en 2022. Este año podría superar el récord de los 200.000 millones de dólares.