Volodimir Zelenski, recibe importante paquete de ayuda militar en Alemania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunió este domingo con el jefe de Estado alemán en el marco de una visita a Alemania dedicada, en particular, a la entrega de un enorme paquete de armas, en momentos en que su ejército prepara una contraofensiva. En la primera visita a Alemania desde que comenzó la invasión rusa hace 15 meses, Zelenski se reunió en Berlín con su homólogo Frank-Walter Steinmeier en el palacio de Bellevue, posteriormente se encontrará con el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz. Por la tarde el presidente ucraniano viajará a Aquisgrán (oeste) para recibir el Premio Carlomagno, que reconoce su compromiso con la unificación europea.El presidente ucraniano, quien llegó a última hora del sábado a Alemania, había asegurado en Twitter que su visita estará dedicada a "un paquete muy importante" de entregas de armas a su país, así como a la "reconstrucción" de Ucrania.El gobierno alemán anunció el sábado un nuevo plan de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.700 millones de euros (unos 2.900 millones de dólares).Las entregas incluyen docenas de tanques, vehículos blindados, drones de vigilancia y cuatro nuevos sistemas de defensa antiaérea Iris-T. Un asesor presidencial ucraniano agradeció el apoyo, pero el viceministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrij Melnyk, dijo que no era suficiente."Todos deseamos el rápido final de esta atroz guerra de Rusia contra el pueblo ucraniano, pero desgraciadamente no está a la vista. Es por eso que Alemania brindará toda la ayuda que pueda, el tiempo que sea necesario", declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius.La gira de Zelenski, que el sábado le llevó a Roma y el Vaticano, se produce en medio de los preparativos de una contraofensiva del ejército ucraniano y cuando tanto Ucrania como Rusia se atribuyen avances en el frente en torno a la ciudad de Bajmut.Zelenski busca movilizar a sus partidarios en Europa mientras su ejército prepara esa contraofensiva en el este, anunciada hace varias semanas."Es una pena que la mayoría de los sistemas de defensa prometidos sean viejos (...) También es decepcionante ver que el gobierno alemán sigue negándose (...) a la entrega de aviones de combate, hay que romper urgentemente este tabú", lamentó el exembajador ucraniano en Alemania en Welt TV.El Reino Unido acaba de anunciar que suministrará a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow, convirtiéndose en el primer país en entregar este tipo de arma de largo alcance, que puede atacar a una distancia de 250 kilómetros.Las relaciones entre Kiev y Berlín en materia de ayuda militar han sido tensas durante mucho tiempo, y Alemania recibió críticas por no entregar armas suficientes, aunque en los últimos meses intensificó su apoyo.Ucrania intenta recuperar terreno en las regiones de Donetsk y Lugansk (este), así como en Jersón y Zaporiyia (sur), cuya anexión reivindica Rusia.El jefe de Estado ucraniano se reunió el sábado en el Vaticano con el papa Francisco y le agradeció su "atención" a la "tragedia de millones de ucranianos". También se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien le aseguró su "pleno apoyo para facilitar la integración progresiva de Kiev en la Unión Europea".En el terreno, el ejército ucraniano dice haber conseguido avances en los alrededores de la ciudad Bajmut, epicentro de los combates con las tropas rusas en el este de Ucrania. Rusia aseguró, por su parte, que sigue avanzando en esta ciudad devastada, en su mayor parte bajo su control.La batalla por Bajmut es la más sangrienta y más larga desde que comenzó la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.Con AFP