Israel sigue esperando un posible ataque masivo de Irán y sus aliados. En el norte del país, los residentes ya viven al ritmo diario de los disparos de cohetes del Hezbolá libanés. La ciudad de Kiryat Shmona, en la frontera, ha sido evacuada en un 90%. Los que quedan viven en la incertidumbre.

Con la enviada especial de RFI a Kiryat Shmonan Murielle Paradon

Ilana Karman, de 65 años, nos recibe en su casa. Vive sola en una zona completamente desierta de Kiryat Shmona. Nos cuenta lo agradable que es la vida aquí y que quiere estar cerca de sus nietos. Pero cuando un le recuerda que hay explosiones y alarmas, en ese momento suena una sirena afuera.

Tenemos que correr a la habitación segura de la casa, sólo tenemos unos segundos. El escudo antimisiles israelí acaba de interceptar un cohete. Ilana tiene todo lo que necesita en su refugio de casa en caso de un ataque prolongado. "Ya ves, la cama está preparada, puedo dormir aquí, hay de todo, agua, comida", dice.

En previsión de una posible ofensiva masiva de Hezbolá libanés, Ilana culpa al gobierno israelí de no hacer nada. "Si quiere hacer una guerra, para hacer retroceder a Hezbolá, y si cree que así encontrará la solución, ¡que haga esa guerra! Pero no está tomando ninguna decisión. Así que la gente que fue evacuada de Kiryat Shmona no va a volver y no puede tener una vida decente. No creo que nada de esto tenga sentido. En cualquier guerra, al final del día, siempre hay un acuerdo. No hay otra opción".

Para Ilana, sería mejor que Hezbolá llegara a un acuerdo para salvar vidas y devolver la paz a todos.