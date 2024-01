Maayan Sigal Koren, familiar de dos rehenes que siguen en poder de Hamás, comentó a RFI cuál es su estado de ánimo en momentos en que no parecen haber perspectivas de un nuevo canje. De los 132 rehenes que permanecen cautivos en Gaza, se estima que 28 murieron. Un centenar de rehenes fueron canjeados hace dos meses.



RFI: ¿Cuál es su estado de ánimo en estos momentos, después del primer canje de rehenes, hace dos meses, y cuando las negociaciones para un nuevo canje parecen bloqueadas?

Estamos un poco confundidos porque las cosas cambian de un momento a otro. De repente, los noticieros evocan una tregua, pero minutos después nuestro Primer Ministro dice que no es cierto, que no hay nada. Esto nos hace mucho daño porque albergamos muchas esperanzas y luego, al minuto siguiente, todo se va.

RFI: Usted formó parte de un grupo de familiares de rehenes que irrumpieron durante una sesión de una comisión parlamentaria en Jerusalén para exigir que los legisladores hagan más para liberar a sus seres queridos. ¿Puede contarnos lo que ocurrió?

Estamos yendo cada lunes a la Knesset para hablar sobre la cuestión de los secuestrados, para pedir la ayuda de todos, para que hagan todo lo posible por liberarlos. Y cuando llegamos ese día constatamos que no había ninguna conversación prevista sobre ellos. Desde que empezó la guerra, cada semana había alguna conversación sobre los rehenes. Fue el primer día en que no había planificado nada por ellos. Eso nos puso un poco nerviosos y decidimos averiguar por qué. Teníamos carteles en los que habíamos escrito que no podían sentarse y hablar de otros temas cuando nuestros familiares están en Gaza muriendo. En un principio nos dejaron entrar, pero luego nos impidieron el paso. De modo que decidimos entrar sin pedir permiso, gritamos y pedimos que hablaran de los rehenes y no de otras cosas. Yo fui con mi mamá, que estaba muy emocionada, llorando.

RFI: Su madre, que fue secuestrada…

Sí, sí. Y que ha sido liberada. Ella está yendo conmigo a todos los lugares para pedir que nos ayuden, que hagan todo lo posible para liberarlos, para sentarse y negociar, para tratar de que haya otra tregua.

RFI: ¿Qué saben de sus familiares que siguen en manos de Hamás?

Nos quedan dos familiares: mi tío y la pareja de mi mamá. Y no, no sabemos nada. Ya son más los días que han estado allá sin mi mamá, mi tía y mi prima, que fueron liberadas el 28 de noviembre. Ya han pasado casi 60 días. Y es terrible. Terrible. Estuvieron juntos 53 días y ya son más los días que están solos y no sabemos si están juntos o los separaron, si están en el mismo lugar que estuvieron con mi mamá o los desplazaron. No sabemos nada, si están vivos, si están heridos, nada. Esto es supremamente difícil para nosotros.

RFI: ¿Qué pide usted como familiar de rehenes del Hamás?

Pido a todo el mundo que va a leer esto que por favor nos ayuden, que pidan con nosotros la liberación de nuestra familia, que ya no hay mucho más tiempo y estamos muy asustados y tenemos miedos, miedo de que no vayan a salir vivos de allá. Por favor, necesitamos ayuda.