Vaticano: las mujeres y los laicos podrán votar en el próximo sínodo

Es una mini revolución para el Vaticano: las mujeres tendrán ahora derecho a votar textos durante los próximos sínodos, las grandes asambleas convocadas en Roma para debatir el futuro de la Iglesia. Esta apertura progresiva ha sido deseada por el papa Francisco. La próxima asamblea sinodal se celebrará en octubre de 2023. Con el corresponsal de RFI en Roma, Éric Sénanque, y la AFPLas mujeres tendrán derecho a votar en el próximo sínodo o asamblea de obispos de todo el mundo, una decisión sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica, anunció el Vaticano. La decisión fue aprobada por el papa Francisco y respeta la política del pontífice argentino de dar más espacio a las mujeres dentro de la milenaria institución.Evolución deseada por FranciscoOtra novedad del sínodo es la ampliación del papel de los laicos y de los jóvenes en particular, cuya voz deberá ser mejor escuchada, según el Vaticano.La cuestión del sufragio femenino se discute desde hace varios años, y las últimas asambleas sinodales celebradas en el Vaticano ya han invitado a varias mujeres, tanto religiosas como laicas, a participar en los debates.Hasta ahora, sólo una mujer, la monja francesa Nathalie Becquart, nombrada hace dos años subsecretaria del sínodo, podía votar en las resoluciones finales tomadas en la asamblea.70 miembros que no son obisposLa próxima reunión de octubre, organizada sobre el tema de la "sinodalidad", es decir, la organización de debates sobre los grandes temas futuros de la Iglesia, contará a partir de ahora con 70 de sus miembros que no son obispos, de los cuales el 50% son mujeres.Estos miembros, que tendrán todos derecho a voto, serán elegidos por el propio papa Francisco. "A la hora de identificarlos, se tendrá que tener en cuenta no sólo la cultura general y prudencia, sino también los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, así como la participación, según su capacidad, en el proceso sinodal", precisa el documento divulgado por el Vaticano.Futuro de la IglesiaEl sínodo de los obispos, estructura creada por Pablo VI (1897-1978), es muy valorado por el papa argentino, que lo utiliza como herramienta esencial de discernimiento para discutir el futuro de la Iglesia.Desde el Concilio Vaticano II en la década del 60, los pontífices suelen convocar a Roma a los obispos y representantes de los obispados de todo el mundo para abordar asuntos concretos para la iglesia. Al término de las reuniones, los obispos votan propuestas concretas y las presentan al papa, quien elabora un documento en base a ellas.Desde su elección en 2013, Francisco ha dado más espacio a los laicos y a las mujeres dentro de la Iglesia y nombró a varias mujeres en cargos importantes de la Curia Romana, el gobierno central.