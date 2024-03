Bucarest, capital de Rumanía, acoge el miércoles 6 y el jueves 7 de marzo el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), el mayor grupo político del Parlamento Europeo, que reúne a partidos de derecha y centro, entre ellos la CDU alemana y el LR francés. La reunión será una prueba para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como explica el enviado especial de RFI, Pierrick Bonno.

¿Qué está en juego en esta conferencia, a tres meses de las elecciones europeas?

Oficialmente, el objetivo es definir una línea común entre los 42 partidos del PPE con vistas a la próxima legislatura. Entre bastidores, sin embargo, la atención se centrará en los logros y planes de Ursula von der Leyen, la presidenta saliente de la Comisión, que probablemente será reelegida este verano. Cada partido intentará influir en la hoja de ruta de su probable segundo mandato.

¿Ursula von der Leyen dista mucho de ser unánime dentro del PPE?

“VDL”, como se la conoce en Bruselas, es a menudo criticada por ser demasiado vertical en su toma de decisiones. Pero es sobre todo su trayectoria la que la hace tambalear con la derecha francesa y, en menor medida, a polacos, eslovenos y españoles. Los LR ya han anunciado que no apoyarán su candidatura. No les gustó que el verano pasado la dirigente apareciera en una reunión de otro partido político francés: Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron. Fue el presidente francés quien impulsó su candidatura, a última hora, hace cinco años.

Pero, salvo sorpresa mayúscula, ¿seguirá Ursula von der Leyen siendo respaldada por el PPE el jueves por la mañana?

Sí, porque de momento sólo los 8 eurodiputados de LR se oponen formalmente a su segundo mandato. Y sobre todo, Ursula von der Leyen no tiene competidor en el PPE, lo que simplifica las cosas. Sin embargo, una vez designada por su propio partido, la carrera de obstáculos no habrá terminado para ella. El PPE aún tiene que ganar el próximo mes de junio, como predicen las encuestas. La reelección de “VDL” deberá ser aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno. No hay nada que les impida sacar otro nombre de la lista, como ya lo hicieron hace cinco años. La última etapa de este largo proceso es una votación por mayoría en el Parlamento Europeo durante el verano. Y no hay nada seguro.