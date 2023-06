Una pastilla logra reducir a la mitad el riesgo de morir de un tipo de cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en el mundo, con cerca de 1,8 millones de fallecimientos al año. El comprimido, cuyos resultados se dieron a conocer en el mayor congreso anual de especialistas en cáncer celebrado el domingo en Chicago (EEUU), se dirige a un tipo específico de cáncer de pulmón, el que se conoce como cáncer “de células no pequeñas”, la forma mas común. La píldora se tiene que tomar a diario tras la operación para extirpar el tumor y lo resultados que ha dado el ensayo clínico son “impresionantes”, coinciden los científicos reunidos en Chicago, en el mayor congreso anual de especialistas en cáncer, organizado por la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO).El tratamiento fue desarrollado por el grupo farmacéutico AstraZeneca, el comprimido se llama osimertinib (comercializado con el nombre de Tagrisso), funciona para los cánceres "de células no pequeñas” y que presentan un tipo particular de mutación.Unas mutaciones que afectan al receptor del factor de crecimiento epidérmico o receptor EGF, si no se tiene esa mutación no se puede seguir este tratamiento. Esta mutación está presente entre el 10% y el 25% de los pacientes de cáncer de pulmón en Estados Unidos y Europa, y entre el 30% y el 40% en Asia.680 personas de más de 20 países participaron en el ensayo clínico, todas en una fase temprana de la enfermedad. La mitad tomaron una pastilla diaria del tratamiento y la otra mitad, un placebo.El resultado mostró una diferencia notable. Al cabo de cinco años de tratamiento, el 88% de los pacientes que habían tomado la pastilla seguían vivos frente al 78% de los que habían tomado placebo.Estos datos son "impresionantes", afirma en un comunicado de prensa Roy Herbst, de la Universidad de Yale, que los presentó en Chicago. El fármaco "impide que la enfermedad se extienda al cerebro, el hígado y los huesos", añadió en rueda de prensa. Alrededor de un tercio de los cánceres "no microcíticos" pueden operarse cuando se detectan, añadió.Ya se ha comercializado"Me resulta difícil decir lo importantes que son estos resultados", comentó en la rueda de prensa Nathan Pennell, de la Cleveland Clinic Foundation, que no participó en el estudio. "Hemos entrado en el área de las terapias personalizadas para pacientes en estadios tempranos", dijo, y "deberíamos cerrar la puerta al tratamiento indiferenciado para todos", es decir, la quimioterapia.Osimertinib ya está aprobado en decenas de países y ya se ha administrado a unas 700.000 personas, según un comunicado de prensa de AstraZeneca.Su autorización en Estados Unidos en 2020 se basó en datos previos que mostraban una mejora de la supervivencia libre de enfermedad, es decir, el tiempo vivido sin recidiva del cáncer. Pero no todos los médicos han adoptado aún el tratamiento, y esperaban los datos de supervivencia global presentados este domingo.