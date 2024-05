El jurado del Festival de Cannes sorprendió al otorgar la maxima recompensa a "Anora" de Sean Baker. La gala de los premios estuvo marcada por la presencia de la vieja y la nueva generación de directores estadounidenses: Francis Ford Coppola entregó una Palma de oro de Honor a su amigo George Lucas, bajo la mirada de la presidenta del jurado, Greta Gerwig.

A pesar de ser una de las favoritas, pocos anticiparon que "Anora" pudiera ganar la Palma de oro a la Mejor Película. Pero el jurado presidido por Greta Gerwig se dejó seducir por los numerosos atributos de esta cinta audaz, llena de humor, que hace una vibrante defensa de la juventud y de las trabajadoras del sexo.

Su director Sean Baker recibió el galardón de la mano de George Lucas. Al subir al escenario Baker hizo una reverencia al padre de la saga Star Wars, para luego hacer una defensa del cine como experiencia colectiva.

"Debemos luchar para defender el cine. Ver una película en un celular o en casa, no es lo mejor. El futuro del cine es donde comenzó: en las salas de cine", dijo Baker. "Esta Palma es para todas las trabajadoras del sexo, de antes, de ahora y del futuro", concluyó.

La actriz estadounidense Viola Davis entregó el Gran Premio a la película india "All we imagine as light "de la joven directora Payal Kapadia, largometraje sobre dos enfermeras de un hospital en Mumbai que se vuelven amigas.

El premio a la Mejor interpretación femenina se fue a las manos de todas las actrices de la comedia musical francesa "Emilia Pérez": Adriana Paz, Zoe Saldaña, Selena Gomez y la española, Karla Sofía Gascón, la primera actriz trans en la historia del festival en recibir este premio. Gascón subió al escenario, muy emocionada, para tomar la defensa de las mujeres transexuales y hacer un llamado al respeto y a la diversidad.

"Todos tenemos la oportunidad de cambiar para mejor", dijo. “Emilia Pérez” también fue recompensada con el premio del Jurado, que recibió el director francés Jacques Audiard.

El jurado presidido por Greta Gerwig decidió entregar un premio especial a Mohammad Rasoulof por su cinta "The seed of the sacred fig", que habla de la extrema polarización de la sociedad iraní tras el asesinato en 2022 a manos de la policía de la joven Mahsa Amini. Rasoulof recordó a los miembros de su equipo que no pudieron estar en Cannes porque están en la mira de los servicios de seguridad de su país.

"Estoy muy honrado pero mi corazón está con mi pueblo que está viviendo una catástrofe todos los días. El pueblo iraní está secuestrado por el régimen", aseguró.

De su lado, el director alemán Win Wenders entregó el premio el Mejor director al portugués Miguel Gomes, quien estuvo en la competencia de Cannes con "Grand Tour", la historia de un funcionario inglés que huye el día de su matrimonio a Birmania.

Por su parte, el premio al Mejor guion fue para "The Substance" de Coralie Fargeat, película protagonizada por Demi Moore, quien acompañó a la directora a la gala en Cannes. "Pienso que las películas pueden cambiar el mundo. Necesitamos una revolución, y esa revolución no ha comenzado", consideró Fargeat refiéndose a las numerosas denuncias sobre violencias sexuales en el cine.

La Cámara de oro que recompensa la Mejor primera película presentada en todas las secciones del Festival de Cannes, fue para "Armand" del director noruego Halfdan Ullmann Tondel.