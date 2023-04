¿Un satélite, un meteorito? ¿Qué fue el destello en el cielo de Kiev?

El misterioso destello que iluminó el miércoles el cielo de Kiev, donde provocó una breve alerta antiaérea, pudo haber sido un meteorito, afirmó el jueves la agencia espacial ucraniana. "No podemos identificar el objeto con exactitud. Nuestra hipótesis es que se trata de un meteorito, pero para determinar su naturaleza exacta nos faltan datos", declaró a la AFPIgor Korniyenko, subjefe del centro de control de la agencia espacial ucraniana."Los instrumentos de observación registraron una fuerte explosión, lo registramos y determinamos dónde ocurrió" en el cielo, añadió.Según Korniyenko, la agencia espacial no pudo "evaluar el tamaño" del cuerpo que penetró en la atmósfera, provocando el destello, pero -dijo- no golpeó el suelo.Según nuestros datos, no ha llegado a la Tierra, no ha habido impacto porque no hay datos sísmicos", explicó Korniyenko.Un poco antes, la administración militar de la ciudad descartó que el destello, que motivó una alerta antiaérea, se debiera a la caída de un satélite ni a un ataque ruso con misiles."No fue un ataque con misiles y nuestra defensa antiaérea no utilizó sus armas", afirmó la administración en un comunicado.La NASA descartó que hubiera sido un satélite que regresaba a tierra.