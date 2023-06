Un proyecto piloto para anticipar la reconstrucción de Járkov y Nicolaiev

La guerra en Ucrania está lejos de haber terminado y, sin embargo, ya hay que pensar en la reconstrucción. El país no tiene elección, con 8 millones de refugiados y 5 millones de desplazados que tendrán que ser realojados. El año pasado, la ONU lanzó un proyecto piloto con las ciudades de Járkov y Mykolaiv, con la ayuda del arquitecto Norman Foster - el hombre detrás del viaducto francés de Millau. El objetivo es anticipar el renacimiento de las ciudades ucranianas. Con Jérémie Lanche, corresponsal de RFI en GinebraOleksandr Syenkevich es un alcalde con una misión: recaudar fondos para la reconstrucción de su ciudad de Nicolaiev y preparar las futuras obras, aunque no puedan ponerse en marcha hasta dentro de varios meses o incluso varios años. La ciudad sufrió daños por valor de más de 850 millones de euros en los bombardeos rusos."Las obras de reconstrucción empezarán de verdad cuando acabe la guerra. Pero los estudios de viabilidad y la planificación del emplazamiento llevan su tiempo. A veces más que la propia reconstrucción. Así que no debemos perder tiempo", explica el alcalde.Járkov también ocupa un lugar especial en la lista de ciudades mártires de Ucrania. El 50% de sus escuelas han quedado destruidas o dañadas. Casi 150.000 personas viven en la calle. Olga Demianenko trabaja para el ayuntamiento, y sabe que algunos proyectos no pueden esperar a que acaben los combates."Muchos de los daños afectan a los sistemas de calefacción y suministro de agua. Tenemos que repararlos todos los días. Si no lo hacemos, nadie podrá vivir en Járkov", explica.Pero aunque la paz llegara mañana, la reconstrucción de Ucrania llevará tiempo. Aunque sólo sea porque el suelo de las ciudades y el campo está lleno de restos explosivos dejados por la guerra. También hará falta mucho dinero: 383.000 millones de euros, según el Banco Mundial. Eso es más del doble del PIB de Ucrania.