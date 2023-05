Un nuevo respiro para el acuerdo sobre los cereales del Mar Negro

El acuerdo sobre el corredor del Mar Negro se ha prorrogado in extremis dos meses, sólo unas horas antes de que expire en la medianoche del jueves 18 de mayo. Ucrania podrá así seguir exportando parte de su trigo a través del puerto de Odesa. Para los ucranianos, esta ruta sigue siendo crucial. El Mar Negro es la vía más corta y barata para llegar a los países importadores, ya sean africanos o asiáticos. Esta ruta era la vía histórica de las exportaciones ucranianas. Cuando se reabrió bajo estricta supervisión el 1° de agosto de 2022, este corredor permitió la salida del país de 30 millones de toneladas de productos agrícolas ucranianos.La ruta terrestre, con el corredor "solidario" propuesto por los europeos, no bastaría para satisfacer las necesidades. Además, esta ruta alternativa, por la que el trigo ucraniano se transporta a Polonia y luego se carga en los puertos del Báltico, es más larga, lenta y cara. También es costosa en términos políticos: los agricultores de Europa del Este, especialmente los polacos, denuncian estas afluencias de trigo ucraniano, que inundan sus silos y hacen bajar el precio de sus productos. La Comisión les ha concedido ayudas excepcionales para aliviar las tensiones. Mantener el corredor del Mar Negro se ha vuelto esencial para no atascar un poco más la ruta del Norte.

Papel decisivo

Antes de la guerra, Ucrania era el cuarto exportador mundial de trigo y el tercero de maíz. Era, por tanto, un actor importante, esencial para garantizar el equilibrio alimentario mundial. Desde el momento en que el ejército ruso se hizo con el control del Mar Negro afectando las vías marítimas, el precio de los cereales se volvió alarmante. Ya no había barcos en la zona.

En aquella época, existía el temor real de que a la guerra en Europa se sumara una catástrofe alimentaria en África o Asia. Por ello, el corredor del Mar Negro era esencial para mantener la seguridad alimentaria. Pero esto es menos cierto hoy en día y se refleja en el precio del trigo: una tonelada vale ahora 235 euros en el mercado europeo, mientras que alcanzó un máximo de 440 euros hace apenas un año, en el momento álgido de las amenazas a la seguridad alimentaria mundial.

Aliviar la presión

En primer lugar, el almacenamiento: los graneros de los exportadores siguen llenos de mercadería. Así que no hay que preocuparse por el abastecimiento en los próximos dos meses. En segundo lugar, las previsiones: Rusia, primer país exportador, espera una cosecha récord estimada en 45 millones de toneladas, lo que aumentará su capacidad de exportación. La cosecha también es prometedora para los demás grandes exportadores. La presión sobre el mercado mundial es, por tanto, mucho menor. De momento, la amenaza para la seguridad alimentaria se ha conjurado a corto y medio plazo.

Ucrania no exportará más de 10 millones de toneladas de trigo

Ucrania ha reducido considerablemente la cantidad de trigo disponible para la exportación. Esta primavera, una cuarta parte de la tierra fértil de Ucrania no pudo sembrarse debido a los combates. Como resultado, el país probablemente no exportará más de 10 millones de toneladas de trigo este año. Esto contrasta con las cantidades habituales, que rondan los 20 millones de toneladas.