Ucrania: militares franceses estiman que la contraofensiva ya ha comenzado

Ucrania aún no ha lanzado su tan anunciada contraofensiva, declaró este 7 de junio el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, pero Moscú sostiene que la contraofensiva ucraniana ya ha comenzado. Esta es también la opinión de los militares franceses que siguen de cerca la evolución del conflicto. Hay indicios que no engañan, dicen los estrategas franceses, y la historia recordará quizás que la contraofensiva ucraniana comenzó el 5 de junio. El lunes, las fuerzas armadas ucranianas atacaron sobre cuatro ejes en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, apoyadas por tanques Leopard y AMX10RC de origen francés."Ver si hay alguna oportunidad"Se dice que han avanzado unos cientos de metros. Un avance modesto, pero el objetivo de estas operaciones es encontrar brechas en el sistema defensivo ruso. Y ésa es la señal para la ofensiva, asegura un jefe militar a periodistas especializados en defensa. Si bien todavía no hay ninguna maniobra importante, se trata más bien de sondear el sistema defensivo ruso para encontrar lagunas, señala el coronel Frédéric Jordan, del Centro de Doctrina y Enseñanza del Mando."Los ucranianos han atacado en cuatro puntos del frente ruso. Podemos ver que hay una serie de acciones de las fuerzas armadas ucranianas y una reacción rusa que también se mantiene, hasta cierto punto, en una postura ofensiva en otras zonas del frente. Por lo tanto, es probable que ya haya un acercamiento y pruebas de las posiciones de ambos bandos para ver si hay alguna oportunidad que aprovechar para, posiblemente, 'abrir brecha' y explotar en profundidad", estima el coronel.¿Señales de una escalada controlada?Pero fracturar el sistema ruso para que esta contraofensiva sea un éxito no será tarea fácil. La línea defensiva llamada Fabergé de Moscú consta en realidad de seis líneas sucesivas de 30 kilómetros de profundidad. Trincheras en las que los rusos han enterrado sus viejos tanques T54, utilizados como búnkeres, lo que ellos llaman artillería especial.Para crear brechas, los ucranianos han intensificado en las últimas semanas sus ataques en las profundidades de la posición rusa. También han intensificado el sabotaje detrás de las líneas, apuntando en particular a la red ferroviaria, que transporta suministros para el ejército de Moscú.Kiev también ha atacado infraestructuras críticas en territorio ruso, según un oficial francés, señal de una luz verde de Occidente y de una escalada controlada. "Es posible que hayamos llegado al clímax de esta guerra", afirma otro oficial de alto rango, que añade que "este verano, para los ucranianos, funciona o no, así que están haciendo todo lo posible, van a por todas".