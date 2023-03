Turquía: Erdogan pide al Parlamento ratificar la adhesión de Finlandia a la OTAN

El presidente Recep Tayyip Erdogan pidió este 17 de marzo la aprobación del Parlamento turco al pedido de adhesión de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Con nuestro corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza, y la AFP.Turquía ha dado luz verde a la entrada de Finlandia en la OTAN, según anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en una conferencia de prensa junto a su homólogo finlandés Sauli Ninisto. "Hemos decidido iniciar en nuestro Parlamento el proceso de adhesión de Finlandia a la OTAN", informó Erdogan tras recibir en Ankara al presidente finlandés, Sauli Niinistö.Ahora el Parlamento turco deberá ratificar esta decisión, algo que se espera que ocurra antes de que el legislativo turco entre en receso a mediados del mes que viene debido a las elecciones. Finlandia se convertirá así en nuevo miembro de la Alianza Atlántica si también el parlamento húngaro aprueba su entrada, algo que tiene previsto votar a finales de marzo.Más complicado para SueciaEl presidente finlandés pidió a Erdogan que también retire el veto a Suecia, algo que parece más complicado. El líder turco afirmó que, al contrario que Finlandia, Suecia no ha cumplido los compromisos adoptados por los tres países el año pasado en la cumbre de la OTAN de Madrid.Erdogan aseguró asimismo que mientras se sigan produciendo manifestaciones de simpatizantes del grupo armado kurdo PKK en las calles suecas, o no se avance en la extradición a Turquía de más de un centenar de ciudadanos turcos refugiados en Suecia, el gobierno de Ankara no cambiará su postura.La OTAN aceptó en junio las candidaturas de Finlandia y Suecia, que pusieron así fin a décadas de no alineamiento militar, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.