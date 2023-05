Turquía: candidato opositor a Erdogan se retira a tres días de las elecciones presidenciales

A tres días de las elecciones presidenciales y legislativas en Turquía, uno de los tres candidatos que iban a enfrentarse a Recep Tayyip Erdogan el domingo 14 de mayo ha anunciado que se retira de la carrera. Muharrem Ince había sido acusado durante varias semanas de dispersar los votos de la oposición. Con Anne Andlauer, corresponsal de RFI en EstambulEstas son malas noticias para Recep Tayyip Erdogan. Pero una buena noticia para su principal rival, Kemal Kiliçdaroglu, que se ha puesto a la cabeza de una amplia alianza de partidos de la oposición. Muharrem Ince es un disidente de esta alianza y es probable que sus partidarios se pasen al Sr. Kiliçdaroglu.Fue ampliamente derrotado por Recep Tayyip Erdogan en las últimas elecciones presidenciales de 2018 y se le acusó de dispersar los votos de la oposición y disminuir las posibilidades de Kemal Kiliçdaroglu de obtener una victoria en una sola ronda. Por tanto, su abandono aumenta, en teoría, las posibilidades de que la oposición gane el domingo.

Sin consigna de voto

Al anunciar su retirada de la carrera electoral, Muharrem Ince no pidió el voto para Kemal Kiliçdaroglu. Citó campañas de desprestigio contra él, montajes de vídeo que le acusaban erróneamente de adulterio. Y no sólo no da instrucciones de voto, sino que explica que, con su retirada, cuando la oposición pierda las elecciones, no podrán utilizarle como pretexto.