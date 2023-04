Turquía, a un mes de las elecciones presidenciales

Falta un mes para las elecciones presidenciales en Turquía, en las que Recep Tayyip Erdogan espera obtener un nuevo mandato. Sin embargo, el resultado aún no está cantado porque la oposición, en su mayoría, ha logrado organizarse para tener a un candidato único. El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se enfrentará el próximo 14 de mayo a las que serán las elecciones más difíciles desde que asumió el poder hace dos décadas.Una oposición organizadaLas encuestas hechas hasta ahora dan ventaja al opositor Kemal Kiliçdaroglu, un político socialdemócrata que ha sido elegido como candidato conjunto de la mayoría de partidos de oposición.Sin embargo, casi todos los sondeos también prevén que los comicios presidenciales se decidan en una segunda ronda ya que ningún candidato obtendría más del 50 % de los votos.Esto se debe, en parte, a que otros dos candidatos concurrirán a los comicios, incluido un político centroizquierdista al que la oposición no ha podido convencer de unirse a la candidatura conjunta.Impacto del terremotoResta saber cómo afectará al voto el terremoto del pasado febrero, que mató a más de 50.000 personas y dejó sin hogar a unos dos millones. Pese a ello, las empresas demoscópicas sostienen que Erdogan ha logrado minimizar el efecto del seísmo en la intención de voto.Esto se debe a la polarización política en que lleva inmersa Turquía en los últimos años y a que el Gobierno ha iniciado rápidamente las labores de reconstrucción.La próxima semana tiene previsto entregar las primeras viviendas, algo muy criticado por los expertos, que sostienen que la reconstrucción debe enfocarse en la calidad de las nuevas edificaciones y no en la velocidad.