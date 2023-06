Trump, inculpado por la justicia federal por su gestión de los archivos de la Casa Blanca

Donald Trump ha anunciado este 8 de junio que ha sido inculpado por la justicia federal por su gestión de los archivos de la Casa Blanca. Es un nuevo obstáculo para el republicano que quiere volver a conquistar la presidencia estadounidense en 2024. Con nuestro corresponsal en Miami, David Thomson, y la AFPDonald Trump ha vuelto a ser inculpado, pero esta vez por la justicia federal, algo inédito para un ex presidente estadounidense. Está inculpado por siete cargos en el caso de los documentos clasificados encontrados por el FBI en su casa de Mar-a-Lago (Florida), entre ellos retención ilegal de secretos de Estado, obstrucción a la justicia y declaraciones falsas.Donald Trump, que deberá comparecer ante un tribunal federal de Miami el próximo martes, publicó un vídeo en sus redes sociales pocos minutos después de que se confirmara su imputación por la justicia federal, desde su club de golf de Bedminister, en Nueva Jersey."Un día oscuro"Su línea de defensa no ha cambiado: las cinco cajas de documentos clasificados encontradas en su casa de Florida por el FBI son un mero pretexto para evitar que se presente a las elecciones. Mantiene su inocencia y dice ser víctima de un complot: "Soy un hombre inocente. Lo demostraremos una vez más. Esto es un engaño. Es una injerencia electoral. Intentan destruir una reputación para ganar unas elecciones. No podemos permitir que lo hagan", afirma.Se le acusa de haber guardado cajas enteras de documentos, incluidos algunos clasificados como "secretos de defensa", tras su salida de Washington en 2021 y de haberse negado a devolverlos, violando la ley federal. El magnate, que actualmente se encuentra muy por delante en la carrera a la nominación republicana, siempre ha negado cualquier irregularidad y se describe a sí mismo como víctima de una "persecución política". "Nunca imaginé que fuera posible que algo así le ocurriera a un expresidente de Estados Unidos", ha arremetido este jueves, denunciando "un día oscuro" para el país."¿Cómo puede el Departamento de Justicia inculparme cuando no he hecho nada?", escribió el lunes en Truth Social, en un momento en que sus abogados eran recibidos por funcionarios del Departamento de Justicia. Esta reunión fue vista como una señal de que una acusación era inminente tras meses de investigación, cuyo clímax fue el espectacular registro de su casa de Florida en agosto de 2022.11.000 documentosEn Estados Unidos, una ley de 1978 obliga a todos los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales. Otra ley, la Ley de Espionaje, prohíbe a cualquier persona guardar documentos clasificados en lugares no autorizados y no seguros.Sin embargo, cuando Donald Trump dejó la presidencia para trasladarse a su lujosa residencia de Mar-a-Lago, se llevó cajas enteras de archivos. En enero de 2022, tras varios recordatorios, accedió a devolver 15 cajas que contenían más de 200 documentos clasificados. En una carta, sus abogados aseguraron que no había más.Sin embargo, tras examinarlos, la policía federal decidió que no lo había entregado todo y que aún guardaba muchos de ellos en su club de Palm Beach. Los agentes del FBI acudieron allí el 8 de agosto e incautaron otra treintena de cajas que contenían 11.000 documentos, entre ellos algunos muy sensibles sobre Irán y China.Republicanos unidosDecirse víctima de una persecución política es una estrategia que en su bando funciona muy bien. Todos los líderes republicanos están unidos detrás de Trump, e incluso su principal rival en las primarias sale en su defensa. "Esta instrumentalización de la justicia federal es una amenaza moral para nuestra sociedad", tuiteó Ron DeSantis.Sus partidarios lo defienden en los estudios de Fox News, como el pastor tejano Robert Jefress, que asegura haber llamado a Trump para decirle que miles de cristianos rezan por él. El senador por Misuri Josh Hawley, de nuevo en Fox News, acusó directamente a Joe Biden de complot político: "Si el presidente en funciones puede encarcelar a sus oponentes como Joe Biden está tratando de hacer esta noche, ya no estamos en una república. Joe Biden y sus amigos están intentando eliminar a su principal oponente. Esto nunca ha ocurrido en la historia de Estados Unidos. Estamos entrando en una zona peligrosa. Y es por culpa de Joe Biden".El pasado noviembre, se nombró un fiscal especial para investigar el caso de forma independiente y evitar acusaciones de maquinación. Jack Smith también podría acusar pronto a Trump en otro caso: el de su papel en el asalto al Capitolio de Washington el 6 de enero de 2021.