Trump apelará la condena por agresión sexual

Un jurado del tribunal federal de Nueva York declaró este martes a Donald Trump responsable de agredir sexualmente, aunque no de violación, y de difamar a la experiodista E. Jean Carroll, a la que tendrá que resarcir con 5 millones de dólares por daños y perjuicios. El equipo de campaña de Trump dijo que planeaba apelar. Con Silvina Sterin Pensel, corresponsal de RFI en Nueva YorkLe llevó al jurado solamente un par de horas de deliberación y los nueve miembros acordaron de forma unánime que Donald Trump es culpable de abuso sexual y difamación contra la periodista y autora E. Jean Carroll, de 79 años.De esta forma concluyó en Manhattan, el juicio contra el ex Presidente en el que Jean Carroll lo acusaba de haberla violado en un probador de ropa de la prestigiosa tienda neoyorquina Bergdorf Goodman.El ataque sexual fue en 1996 y si bien el caso criminal prescribió, una ley relativamente nueva le permitió a la columnista entablar una demanda civil. Este triunfo legal resultará en una compensación monetaria por daños físicos y emocionales y la escritora recibirá 5 millones de dólares.Trump fue el gran ausente durante el juicio y sigue afirmando que jamás conoció a E. Jean Carroll a pesar de que hay fotos donde se los ve a ambos en un mismo evento en Nueva York.En el juicio la defensa de Carroll llamo a 11 testigos, entre los que había otras dos mujeres que también acusan a Trump de abuso sexual; una a bordo de un avión y otra en su residencia de Mar-a-Lago.Grupos feministas celebraron a la salida de la Corte Federal. En un comunicado E. Jean Carroll, expresó que esta es una victoria no sólo para ella, sino para todas las mujeres que sufrieron cuando no se les creyó.

“Vergüenza”

Trump calificó de "vergüenza" la sentencia. "No tengo absolutamente ni idea de quién es esta mujer", escribió en su red Truth Social.

"La interminable caza de brujas demócrata (...) alcanzó hoy un nuevo nivel", añadió su equipo de campaña, afirmando que planeaba apelar.

Es la primera vez que Trump, que aspira a regresar a la Casa Blanca en las elecciones de 2024, es considerado responsable legalmente por el rosario de acusaciones de agresión sexual que han vertido sobre él.

Carroll denunció a Trump el año pasado año por violación y por difamación después de que éste tildara de "completa estafa", "falsedad" y "mentira" la revelación en un libro que publicó en 2019 de que el magnate republicano la había violado en unos grandes almacenes de lujo en la década 1990.

Trump no declaró durante el juicio ni su defensa convocó a ningún testigo, pero en un video de la declaración bajo juramento que hizo a la abogada de Carroll, en octubre pasado y que fue mostrado al jurado, tacha a la experiodista de "mentirosa" y "enferma".

Los abogados de Trump sostenían que se había inventado la agresión movida por el "dinero, razones políticas y estatus".

El expresidente tiene otros frentes abiertos en la justicia. El mes pasado, se declaró inocente en un caso penal relacionado con un pago de dinero en negro para comprar el silencio de una estrella porno justo antes de la elección de 2016.