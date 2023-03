Tras el fin del 'Covid cero', China reanuda la expedición de visados

China ha anunciado que reanudará la expedición de visados a partir de mañana, miércoles 15 de marzo. Esta decisión se inscribe en la política de reapertura del país tras la suspensión a principios de año de las restricciones sanitarias, conocidas como "Covid cero". Con nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde.Este anuncio de las embajadas y consulados chinos, sobre todo en Estados Unidos y Europa, era esperado por los profesionales del turismo y las empresas, que desde hace varios meses reclaman esta reanudación de los intercambios humanos entre China y el resto del mundo.Un gesto saludableTras la supresión de las normas de cuarentena a la entrada del país el 8 de enero pasado, se reanuda la entrega de visados, en particular para los viajeros procedentes del sudeste asiático.Un gesto saludable, según el Sr. Li, guía en la región de Guilin y sus magníficos picos kársticos, en el sur del país, que vio cómo se desplomaban sus ingresos durante los tres años de "Covid cero": "Hoy apenas tenemos turistas extranjeros aquí, sólo vienen de vez en cuando extranjeros que trabajan en China"."Dentro de unos meses""Se han reanudado los trámites de visado, pero de momento no hay movimiento. Con las malas relaciones políticas entre China y Estados Unidos y los problemas económicos, no espero un cambio hasta dentro de unos meses", dice Li.Las autoridades anunciaron la reanudación de la entrada sin visado para los viajeros procedentes de Hong Kong y Macao, que crucen en Shanghái y Kuáng-Dong. Según las estadísticas oficiales, en 2022 se registraron cerca de 116 millones de entradas y salidas, menos de una quinta parte de las de 2019, antes de la pandemia de Covid-19.