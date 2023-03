Tony Blair se niega a ver en la guerra de Irak una justificación de la invasión de Ucrania

El presidente ruso Vladimir Putin no puede de forma alguna remitirse a la guerra de Irak de 2003, librada por Estados Unidos y Reino Unido sin mandato de la ONU, para justificar la invasión de Ucrania, aseguró el ex primer ministro británico Tony Blair.

El lunes se cumplirán veinte años del día en que Blair arrastró al Reino Unido, siguiendo al presidente estadounidense George Bush, a participar en la invasión del Irak de Sadam Husein, en busca de armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Para muchos observadores, esa guerra fue una operación imprudente que ahora hipoteca la capacidad de las potencias occidentales para oponerse a la expansión de los regímenes autocráticos en Rusia y en China. Pero Blair rechaza absolutamente la idea de que el presidente ruso aprovechó ese precedente para desafiar a Occidente con su ataque a Ucrania, en 2014 con la anexión de Crimea, y el año pasado con una ofensiva militar general que se prolonga hasta ahora. "Si no hubiera usado esa excusa, hubiera usado otra", dijo el exdirigente laborista británico, de 69 años, en una entrevista con la AFP y las agencias de noticias europeas Ansa, DPA y EFE. Según Blair, no hay comparación posible, porque el exdictador iraquí había provocado dos guerras regionales, desafiado numerosas resoluciones de la ONU y lanzado un ataque químico contra su propio pueblo. Por el contrario, Ucrania tiene un gobierno elegido democráticamente y no representaba una amenaza para sus vecinos cuando Rusia la invadió, señala. "Al menos podemos reconocer que sacamos a un déspota del poder (en Irak) para intentar instalar una democracia", defiende Blair, desde las oficinas de su Instituto para el Cambio Global, en el centro de Londres. Las repercusiones de la guerra en Irak dañaron los esfuerzos de Blair como representante internacional para negociar la paz entre israelíes y palestinos después de dejar Downing Street en 2007. Calificándose de "muy ferviente" defensor de una paz en Oriente Medio que parece "lejana actualmente", considera que los palestinos deberían inspirarse de otro hito logrado durante su mandato, el acuerdo de paz en Irlanda del Norte. - Irlanda del Norte - Como parte del acuerdo del Viernes Santo de 1998, los paramilitares proirlandeses acordaron dejar las armas y los unionistas probritánicos aceptaron compartir el poder regional tras tres décadas de violencia que dejaron más de 3.500 muertos. "Cambiaron de estrategia y miren el resultado", se congratula Blair, considerando que esa es la forma correcta de negociar la paz. Blair, junto a su homólogo irlandés Bertie Ahern y el enviado del presidente estadounidense Bill Clinton lograron, al término de tres días y tres noches de una última línea recta de negociaciones, finalizar el acuerdo, firmado el 10 de abril de 1998. Pero ahora la región está sumida en una nueva crisis política, con los unionistas paralizando las instituciones regionales desde hace casi un año en oposición a las secuelas del Brexit. - El Reino Unido posbrexit- En opinión de Blair, un posible regreso del Reino Unido a la Unión Europea no será una opción encarable durante muchos años. "La cuestión de si el Reino Unido vuelve a la UE y cómo lo hace pertenece a una generación futura. Creo que esa es la realidad", afirma este político que se opuso firmemente al Brexit, en particular haciendo campaña en Irlanda del Norte para evitar allí las nefastas consecuencias que ahora se viven. El actual líder laborista, Keir Starmer, también estaba en contra del Brexit, pero acabó renunciando a la idea de volver al mercado único. "Creo que en este momento el debate en el Reino Unido es más saber hasta qué punto queremos reconstruir una relación sólida con Europa, lo que creo que deberíamos estar haciendo, y espero que los laboristas también lo piensen", estimó Blair. En su opinión, el Reino Unido y la UE tienen muchos temas que tratar conjutamente, como la energía y el clima, o la defensa y la seguridad tras la invasión rusa a Ucrania. "Creo que es muy importante intentar cooperar en tecnología", añade, "porque, de lo contrario, Europa, de la que forma parte el Reino Unido, será aplastada entre los dos gigantes tecnológicos, que son Estados Unidos y China, y tal vez incluso por un tercero, India", apunta.