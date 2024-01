El viernes 26 de enero, Estados Unidos anunció que suspendía toda financiación futura a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA). El sábado, varios países europeos -Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Finlandia- se unieron a Estados Unidos, Australia y Canadá. Jordania tiene la mayor cuota de refugiados palestinos registrados en la UNRWA, pero la agencia está ahora en peligro.

De nuestro corresponsal en Ammán, Mohamed Errami

Desde el pasado viernes, a Abu Ahmed, de 56 años, le asaltan las dudas. Tras el anuncio de la suspensión de la financiación de la UNRWA por parte de Estados Unidos y varios países de la Unión Europea, Abu Ahmed teme que la situación de su familia se deteriore aún más. Sobre todo en el caso de sus cinco hijos, todos ellos matriculados gratuitamente en una escuela gestionada por la agencia.

"Tengo cinco hijos y no tengo trabajo ni sueldo fijo. Todos estudian en las escuelas de la agencia, y si cierran la escuela, no podré matricularlos en escuelas públicas, y se verán privados de educación", teme.

2,2 millones de personas

La UNRWA en Jordania proporciona servicios sociales, atención sanitaria y educación a casi 2,2 millones de personas, muchas de las cuales viven en 10 de los 13 campos de refugiados palestinos repartidos por todo el país.

Para hacer funcionar esta agencia de la ONU, 30.000 empleados, en su mayoría palestinos, trabajan a diario sobre el terreno. Tras el anuncio de la suspensión de la financiación por parte de los países donantes, y las acusaciones de implicación en los atentados del 7 de octubre contra empleados de la agencia en Gaza, todos ellos temen perder su empleo y han decidido movilizarse. Uno de ellos accedió a hablar bajo condición de anonimato.

"No hay nada claro y de momento no podemos decir nada. Dicen que no hay apoyo de los países donantes. Tenemos miedo del futuro. Este mes recibiremos nuestro salario, pero no sabemos si lo recibiremos el mes que viene", explica el empleado.

Mantener la máxima neutralidad política

Sometida desde hace unos 15 años a purgas presupuestarias por parte de los principales países donantes, la agencia de la ONU siempre ha luchado por mantener un máximo de neutralidad política en sus operaciones. Castigar a toda la agencia por las deficiencias de unos pocos empleados es un grave error por parte de los países donantes, según el investigador Jalal al-Husseini.

"Es como pedir a la justicia francesa o de cualquier otro país que garantice que no haya delitos: es imposible", explica. "Por otro lado, hay que atrapar y castigar a los infractores. Muchas personas han sido despedidas por infringir las normas de neutralidad impuestas a los funcionarios. La UNRWA es un servicio, pero tiene un importante valor político. Se ha convertido en el símbolo político del compromiso de la comunidad internacional con los palestinos", subraya el investigador.

Con casi el 95% de sus recursos financieros procedentes de donaciones, la UNRWA depende más que nunca de estos países para su funcionamiento.