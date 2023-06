Tal día como hoy hace 40 años, Yannick Noah ganó Roland Garros

Hace cuarenta años, Yannick Noah se convirtió en el último francés en ganar un torneo del Grand Slam en casa. He aquí un repaso a una gesta francesa que dejó huella en el Abierto de Francia. Artículo de Farid AchacheEl domingo 5 de junio de 1983 sigue siendo una fecha importante en el deporte francés. Desde que Yannick Noah derrotó a Mats Wilander en la final del Abierto de Francia, ningún francés había ganado un título de Grand Slam en la Porte d'Auteuil. En aquel momento, Noah no era el favorito en esta final contra el defensor del título, que había ganado 36 de sus 37 partidos anteriores. El sueco, que perdió en tres sets (6-2, 7-5, 7-6), se enfrentaba a un Noah pletórico.Sin solución para Mats Wilander"Para mí, Yannick era un completo desconocido en 1983. Empecé a conocerle un poco en la primavera de 1983, cuando nos enfrentamos en la final de Lisboa (abril de 1983). Antes de la final del Abierto de Francia, no fue una buena noticia para mí que Yannick hubiera derrotado a Lendl en cuartos, porque al principio, cuando jugaba contra Lendl en tierra batida, sinceramente no le tenía miedo. Pero tampoco me preocupaba Yannick. La posibilidad de no ganar esta final no se me pasó por la cabeza en absoluto. Por supuesto, siempre hay un riesgo, pero no pensé en ello en absoluto. Me dije a mí mismo: ‘Haga lo que haga, tendré una respuesta, y jugaremos para ganar a tres sets’. Y creo que ese fue mi mayor error. Durante la primera hora de la final, no tuve absolutamente ninguna solución, y cuando empecé a encontrarlas, ya era demasiado tarde", recuerda hoy Mats Wilander para Eurosport.Ese año, 1983, marcado por el lanzamiento del primer disco compacto (CD) en Francia, sigue siendo el mejor logro deportivo del futuro cantante. En el Abierto de Francia, Noah estaba en las nubes. En su primer partido, mandó a casa al sueco Anders Järryd manu militari (6-1, 6-0, 6-2). En segunda ronda, el paraguayo Victor Pecci quedó a merced delogro Noah."Sabía que Yannick tenía lo necesario para llegar hasta ahí. Él también estaba convencido de ello. Cuando estaba bien físicamente, sabía que podía ganar a cualquiera. Su físico era la clave. Gran parte de mi trabajo se centraba en eso. La gente nunca se dio cuenta de lo duro que había trabajado para llegar hasta ahí", dice su entrenador de entonces, Patrice Hagelauer.Marcel Bernard en 1946También la victoria sobre John Alexander en octavos de final, la victoria en cuartos de final sobre Ivan Lendl (nº 3 del mundo) y la semifinal entre compatriotas que eliminó a la estrella emergente Christophe Roger-Vasselin (25 años, nº 130 del mundo), ¡que sorprendentemente había derrotado al nº 1 del mundo en aquel momento, Jimmy Connors, en cuartos!"Antes de la semifinal contra Noah, me dije que podía pasar cualquier cosa, aunque él estuviera en plena forma. La última vez que nos enfrentamos fue en el National de Niza, en 1981, y perdí en cinco sets, ganando dos sets a cero. Cuando acabas de derrotar al número uno del mundo, si no tienes confianza en ese momento, ¡nunca la tendrás! Si me arrepiento de algo, es de no haber jugado un partido completo", confesó Christophe Roger-Vasselin a L'Équipe en 2017.Al final, Noah se convirtió en el primer jugador francés en ganar el individual masculino de Roland Garros desde Marcel Bernard en 1946. Victoria en mano, corrió entre lágrimas a los brazos de su padre. La imagen dio la vuelta al mundo y sigue siendo una de las más bellas del deporte francés.Se da la circunstancia que en esta edición de Roland Garros 2023, ningún francés consiguió pasar a octavos de final. Hace dos años ocurrió lo mismo.