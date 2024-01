Your browser doesn’t support HTML5 audio

Elegido con el 40% de los sufragios, el próximo presidente taiwanés será William Lai, considerado como "separatista" por China. Sin embargo, este tercer mandato del Partido Progresista Democrático no tiene por delante una legislatura fácil. De hecho, en el Yuan legislativo, el parlamento taiwanés, el partido opositor y con posturas más afines a Pekín, el Kuomitang, ha conseguido más escaños. Así, Lai tendrá difícil una gobernanza de línea dura contra China, ya que contará con la mayoría del Parlamento en contra. Los jóvenes y la comunidad LGTBI han jugado un papel importante en estas elecciones.

El informe desde Taipéi

En uno de los países con más rápido envejecimiento, las prioridades parecen concentrarse en mirar hacia delante y ver un futuro tranquilo, sin conflictos. Aunque la batalla dialéctica entre partidos abuse de las dicotomías de "democracia o dictadura" y "paz o guerra", la población rechaza ese lenguaje y nos habla de su día a día, de las otras agendas políticas que piden a los dirigentes que no olviden.

Jiang Li, una profesora de inglés de 32 años, agradece los avances sociales alcanzados en los últimos años, aunque es bastante crítica con la carrera armamentística que se promueve desde el gobierno.

“Creo que con el gobierno del DPP se ha avanzado mucho en derechos sociales. Las mujeres podemos caminar más tranquilas por la calle. Y ahora está muy extendido el matrimonio entre personas del mismo sexo. También hay mucho discurso del miedo. Y mucho presupuesto se destina a armas, que compramos a Estados Unidos. Eso no me gusta. Quiero disfrutar de libertades, pero no quiero una guerra”, explica a RFI.

Jiang nos cuenta que los vínculos entre China y Taiwán son muy profundos entre la población y conviene no disgustar al continente.

“Me gustaría mantener el statu quo actual con China. Mis primos trabajan en Fujian, mis abuelos comercian con China. Somos taiwaneses y chinos, porque mucho nos une al continente. Queremos la paz, aunque haya ahora muchos jóvenes a los que les guste jugar con armas. La guerra no es un juego, por eso digo: queremos paz”, agrega.

En el barrio de Banqiao, el joven Chen Tian está sentado en un bar. Mira concentrado la televisión que muestra los resultados electorales. Es la segunda vez que Chen ejerce su derecho a voto y nos reconoce que esta vez se siente más intranquilo.

¨Creo que existe un riesgo real de guerra entre China y Taiwán, porque el gobierno actual siempre ha insistido en la independencia de Taiwán y China no renunciará a resolver este problema por la fuerza, si fuese necesario¨, sostiene.

Los planes de Chen son crear una familia en Taipéi y tener éxito con su incipiente negocio de marketing digital.

¨Espero que el futuro de Taiwán sea con más libertad, más democracia y más justicia. Con un gobierno más limpio, ya que esto garantizará que haya buenas relaciones entre ambos lados del estrecho¨, dice.

Derechos LGTBI

La comunidad LGTBI juega sus cartas en la que es la democracia más avanzada de Asia.

Sean Du, secretario de una asociación LGTBI en Taiwán, Tongzhi Hotline Association, nos atiende en su sede de Taipéi tras días intensos de campaña y debate con los diferentes partidos para que los candidatos incluyan los reclamos del movimiento LGTBI en sus agendas políticas.

“Es la primera vez que tres candidatos a las elecciones presidenciales han respondido y mencionado sobre agendas políticas (del movimiento LGTBI). Podemos ver que el Partido Progresista Democrático es el más concreto”, señala.

Sean Du muestra su preocupación por el difícil equilibrio en el nuevo Parlamento, con mayoría de escaños para el Kuomitang.

“También pensamos que aún hay temas muy importantes que discutir ahora, como el matrimonio trasnacional entre taiwaneses y chinos; una ley completa e integral de discriminación; y la situación de las personas transgénero. Y estamos preocupados por si el nuevo gobierno o la mayoría de los legisladores no apoya la agenda política del movimiento LGTBI o pospone estos asuntos”.

Perro que ladra no muerde

En un restaurante nos encontramos con Yang. Oriundo de Chongqing, principal centro cultural del sur de China, nos habla de su profesión: comerciante en una editorial china, o marchante de libros, como a él le gusta llamarse. En Taiwán tiene amigos de profesión y visita muy a menudo la isla. Conoce los dos lados del estrecho y reconoce que la guerra no beneficiaría a nadie.

¨La discordia se mantendrá en años. La inseguridad, la guerra, no va en los intereses de nuestro país (China). O sea, los dirigentes actuales (PPD) son muy anti China, aun así no les hemos golpeado. 会叫的狗不会咬人 -hui jiao de gou bu yao ren-, el perro que sabe ladrar, no muerde a nadie”.

Cruce de advertencias entre Taiwán y China

Sin embargo, en el plano político se oye mucho ruido. Por un lado, la cancillería taiwanesa pide a Pekín que respete los resultados y desista de reprimir a Taiwán. Por otro, el silencio que había mantenido China antes de las elecciones contrasta con el aluvión de declaraciones de altos funcionarios del Gobierno chino y del Partido Comunista advirtiendo: “El resultado de las elecciones no cambia en nada que Taiwán es parte de China. Tarde o temprano, China logrará la reunificación completa y Taiwán volverá a abrazar a la patria3.

La legislatura de Lai abre una nueva y más delicada etapa de las relaciones entre los dos lados del estrecho de Formosa.