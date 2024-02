El chantaje con vídeos o fotos íntimas se está disparando en las redes sociales. No se trata de un fenómeno nuevo, pero los menores son ahora las principales víctimas. Detrás de estas amenazas hay redes de ciberdelincuentes, muy a menudo radicadas en África Occidental, que adaptan constantemente sus métodos.

Con información de Aurore Lartigue

En el foro de la red Reddit "r/Sextortion" llueven mensajes -en inglés- que oscilan entre las llamadas de pánico pidiendo ayuda y los testimonios tranquilizadores. Debajo de cada mensaje hay una advertencia de la plataforma: "Si estás leyendo esto, probablemente eres una víctima reciente de la sextorsión y estás aterrorizado. Antes que nada, respira hondo".

El grupo, que reúne a víctimas de este método de chantaje, que consiste en amenazar a alguien con difundir fotos o vídeos íntimos si no paga a su agresor, cuenta con 23.000 miembros. Todos los que hablan tienen seudónimos y algunos dicen ser menores. Los mensajes suelen empezar así: "Me acaban de engañar". El resto de las historias varían poco. “Estaba chateando en Instagram cuando recibí un mensaje de una cuenta bastante realista", cuenta una víctima. “Empecé a hablar con la 'chica' y rápidamente pasamos a Snapchat. Empezamos a intercambiar fotos y todo". Es entonces cuando la conversación cambia de tono: "¡Voy a arruinarte la vida! Te voy a arruinar la vida", recibe a cambio. El texto va acompañado de fotos de él masturbándose. "Entonces", continúa, "’ella' creó un grupo con mis hermanas y muchos amigos y me amenazó con filtrar todo si no le pagaba 5.000 dólares". Acabó bloqueando a su "sextorsionador”, no sin antes enviarle unos 250 dólares. Desde entonces, nada.

Pero mientras que para algunos la desventura ya ha quedado atrás, para otros la nube de la amenaza sigue cerniéndose sobre ellos. Se sienten atrapados en un círculo vicioso.

En los últimos meses, este tipo de ataques en línea se ha disparado. Según un estudio publicado a principios de 2024 por el Network Contagion Research Institute (NCRI), especializado en amenazas vinculadas a las redes sociales, es "el delito dirigido a menores que más rápido crece en Estados Unidos, Canadá y Australia". El pasado octubre, el FBI informó de un aumento del 1.000% en incidentes de sextorsión financiera en Estados Unidos en los últimos 18 meses, según datos del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

En Canadá, la amenaza se considera una "emergencia de seguridad pública". El Servicio Nacional de Denuncias de Explotación Sexual Infantil de Canadá informa de unas diez denuncias al día, "un volumen sin precedentes". La Policía Federal australiana registra 300 denuncias al mes. Culpa, vergüenza… Las autoridades creen que son pocas las víctimas que denuncian este tipo de abusos, por lo que temen que estas cifras sean sólo la punta del iceberg.

Los chicos jóvenes, primeras víctimas

Francia no se ha librado. "De las denuncias recibidas en 2023, más de 12.000 se referían a actos de sextorsión, frente a unas 1.100 en 2022″, señala un representante de la Oficina del Menor de la policía francesa (Ofmin). Y sólo unos centenares dieron lugar a una denuncia. En Francia, esta nueva oficina especializada en delitos contra menores es la "puerta de entrada" de las denuncias de contenidos de pornografía infantil procedentes de plataformas como Google, Meta y Microsoft.

Aunque este tipo de chantaje existe desde hace mucho tiempo, la novedad es que ahora se dirige especialmente a los jóvenes. "Antes, la caricatura de la víctima era el hombre casado, de 45 años, padre de familia, amenazado con que se le enviarán fotos comprometedoras a su mujer", explica Samuel Comblez, director del 3018, número gratuito y anónimo que atiende las llamadas de las víctimas de acoso o violencia digital. Pero durante la pandemia, señala, los jóvenes se encontraban mucho en las redes sociales. Y los acosadores se dieron cuenta de que los menores también podían tener dinero y, sobre todo, de que eran especialmente vulnerables", analiza la psicóloga. “Así que empezamos a ver casos de jóvenes ya en secundaria".

Ofmin distingue dos tipos de sextorsión: uno que tiene como objetivo extorsionar con más contenido sexual, y que se dirige sobre todo a chicas. El otro, "con una finalidad económica". Es este tipo de ciberdelincuencia el que se está disparando. Y esta vez son los chicos jóvenes las primeras víctimas.

El escenario típico: "En general", describe el representante de Ofmin, "los adolescentes son contactados en una red social como Instagram o en una plataforma de juegos por un perfil, normalmente del sexo opuesto, que se hace pasar por un adolescente de su edad. Charlan y se establece una relación de confianza. Luego la relación se desvía y la persona en cuestión pide contenidos íntimos: un vídeo, una foto. Es entonces cuando empieza el chantaje, con la persona que llama diciendo: "o me das dinero, o tendré una lista de todos tus contactos de Instagram, y les enviaré tus imágenes".

Las cantidades solicitadas rondan los cien euros, que suelen pagarse con tarjetas de prepago para no dejar rastro. "Hay que tener en cuenta que desde que se inicia la conversación hasta que se envía el dinero pasan unos 45 minutos. Sucede muy rápido", advierte el representante de la Oficina de Menores. Esta presión puede tener efectos desastrosos en los adolescentes. "No hay nada más íntimo que un cuerpo desnudo, nada que queramos proteger más", señala Samuel Comblez, del 3018. Por eso estos ataques son especialmente desestabilizadores. En Estados Unidos, una veintena de menores se han quitado la vida tras un intento de sextorsión, según el FBI.

Los "Yahoo Boys" y los demás

¿Cómo se explica el aumento exponencial de estos ataques? Detrás de esta ola de sextorsión se encuentran "redes organizadas de ciberdelincuentes con base en África Occidental", explica Ofmin: Costa de Marfil principalmente para Francia, debido al idioma. En cuanto a los países anglófonos, el NCRI señala muy claramente a los "Yahoo Boys" de Nigeria, llamados así por este servicio de mensajería tan popular a principios de la década de 2000. Sus métodos son muy parecidos.

Poco se sabe de estos ciberdelincuentes. ¿Cuál es su perfil? “Suelen ser jóvenes de entre 16 y 30 años", afirma Usmane Ojedokun, profesor de sociología de la Universidad de Ibadan (Nigeria), que ha trabajado en el caso de los Yahoo Boys. Muchos de ellos son alumnos de secundaria, estudiantes o jóvenes licenciados que se dedican a la ciberdelincuencia de forma clandestina". ¿Su única motivación? "Ganar dinero", alentados por el desempleo endémico, la corrupción generalizada e incluso un sentimiento de venganza contra el Occidente colonizador", explica el investigador, que habló con algunos de ellos.

Son los mismos que, en los primeros tiempos de Internet, se hicieron famosos por llevar a cabo estafas de phishing, a veces conocidas como "fraude 419″. Se trata de una estafa en la que se engaña al destinatario de un correo electrónico haciéndole creer que ha ganado un premio lucrativo y de fácil acceso. Salvo que, para obtenerlo, la víctima tiene que hacer un pequeño pago por adelantado o facilitar sus datos bancarios, por ejemplo. En realidad, por supuesto, el premio gordo no existe. En los últimos años, las estafas en las citas han hecho furor, siendo los hombres maduros las principales víctimas. Nigeria se ha convertido así en un punto central del mapa de la ciberdelincuencia internacional. "Incluso antes de Internet, los nigerianos utilizaban la oficina de correos para realizar estafas masivas. Internet sólo fue una oportunidad para ser más eficaces", señala Usmane Ojedokun.

Ahora los Yahoo Boys, que desfilan en autos lujosos, son historias de éxito. "Los Yahoo Boys son muy ingeniosos. En cuanto se conoce una de sus actividades delictivas, cambian de estrategia", explica el profesor de sociología. A medida que evolucionan las herramientas, también lo hacen las técnicas.

Instagram, Snapchat y la IA

Hoy surfean sobre el éxito de las redes sociales. Según el NCRI, son Instagram, Snapchat y Wizz, una especie de Tinder para adolescentes, las tres plataformas favoritas de los ciberacosadores nigerianos. Sin ir más lejos, los primeros contactos suelen tener lugar en Instagram. La red social no permite hacer privada la conexión. "Casi todos los ataques de sextorsión financiera contra menores consisten en hacer capturas de pantalla de las listas de seguidores de Instagram de la víctima", dice el informe.

Cuando la víctima confía, los intercambios suelen continuar en Snapchat. "Sus características de diseño dan una falsa sensación de seguridad a la víctima, que cree que sus fotos desaparecerán y no serán capturadas en la pantalla", explica el NCRI. En cuanto a Wizz, desarrollada por un editor francés, pero más popular al otro lado del Atlántico, tras las advertencias de Canadá y Estados Unidos de que la aplicación fomentaría actos de sextorsión, fue retirada de Apple Store y Google Play a finales de enero.

La explosión de casos de sextorsión también puede explicarse por el hecho de que estos ciberdelincuentes han empezado a compartir sus métodos y conocimientos en Internet. E incluso animan a otros a seguir sus pasos. En su informe, el NCRI muestra capturas de pantalla de guiones y vídeos de sextorsión en forma de tutoriales descubiertos en TikTok, YouTube y Scribd, un sitio para compartir documentos. Vistos cientos de miles de veces, detallan paso a paso cómo crear un perfil creíble en las redes o cómo bombardear con cuentas falsas a los colegios, por ejemplo, para tener el mayor número posible de amigos entre sus futuros objetivos y ganarse más fácilmente la confianza de sus presas.

Y el desarrollo de la inteligencia artificial hace temer ataques aún más sofisticados. Ya no es necesario obtener imágenes reales de la víctima desnuda. Todo lo que tiene que hacer el agresor es recuperar una foto ordinaria de la víctima. Con unos pocos clics, una aplicación de IA puede "desnudar" a la víctima. En España, en septiembre pasado, un caso de este tipo causó conmoción en una pequeña localidad de Estramadura. Varias adolescentes aparecieron desnudas artificialmente en montajes fotográficos colgados en Internet. Algunas fueron chantajeadas económicamente.

Aunque todavía limitados, la Oficina del Menor ha informado de algunos casos de sextorsión financiera en Francia, entre compañeros de la misma escuela.

En Francia, el delito de "sextorsión" se ha añadido al Código Penal y se castiga con siete años de cárcel y una multa de 100.000 euros. Pero seguir la pista de estos ciberdelincuentes en el extranjero suele ser complicado. En cuanto a los Yahoo Boys, el informe del NCRI señala que en agosto de 2023, dos nigerianos fueron extraditados a Estados Unidos por practicar la sextorsión a numerosos jóvenes estadounidenses y causar la muerte de Jordan DeMay, de 17 años. En noviembre de 2023, Olamide Shanu y cómplices no identificados fueron acusados de recibir más de 2,5 millones de dólares en Bitcoin como parte de una operación de sextorsión a gran escala.

Consejos para no caer en la trampa

Asegura tus cuentas, no envíes fotos de desnudos o de contenido sexual, sobre todo a desconocidos, y no muestres tu rostro. Si eres víctima de un intento de sextorsión: corta el contacto con el acosador, no pagues y habla de ello. El representante de la Ofmin matiza que, por lo general, si no pagas, la imagen no se difunde. "Tienen tantas víctimas potenciales a su alcance que no van a perder el tiempo difundiendo la imagen cuando hay otras personas que sí estarían dispuestas a pagar".

Samuel Comblez, de 3018, también asegura que "si las fotos se han difundido, tenemos la capacidad, porque trabajamos con todas las plataformas de redes sociales y ciertos sitios pornográficos, de hacer que este contenido sea retirado en pocas horas".

Meta ha colaborado en la creación de TakeItDown, una herramienta que permite a los adolescentes "recuperar el control de sus imágenes íntimas". Existen otras plataformas, como StopNCII. Pero aquí también hay que tener cuidado con las estafas y las falsas promesas.