14/02/2024 · 10:28 AM

Este martes, se reunieron en El Cairo representantes de la CIA, el Mosad, el gobierno catarí y las autoridades egipcias. Varias fuentes aseguran que las reuniones continuarán y que incluirán pronto a un miembro del buró político de Hamás.

Con el corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumental

El principal obstáculo continúa siendo la extensión de la tregua para permitir la liberación de los rehenes aún en manos de Hamas. Pero a pesar de las dificultades, las conversaciones de negociación en El Cairo sobre un nuevo acuerdo al respecto fueron extendidas por tres días más, tal como lo confirmó un funcionario del gobierno egipcio, quien agregó que las conversaciones avanzaban positivamente.

A las conversaciones de ayer en El Cairo asistieron el jefe del Mossad israelí, Dedi Barnea, el jefe de la CIA, William Burns, el primer ministro de Catar, Muhammad al-Thani, y el jefe de la inteligencia egipcia, Abas Kamal.

En los tres días adicionales, participarán funcionarios de bajo nivel que discutirán un nuevo marco para el acuerdo que garantizará la liberación de un número mínimo de rehenes y la detención de los combates en Gaza durante sólo unas semanas.

Mientras tanto y después del operativo militar de rescate de dos secuestrados, dos días atrás en el corazón de la ciudad de Rafah, aumentan las tensiones en esa zona densamente poblada ante las amenazas israelíes de lanzar un masivo ataque con el objeto de eliminar a las fuerzas restantes de Hamás y capturar a sus dirigentes.

Abás pide a Hamás que cierre un acuerdo

Desde Cisjordania, Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina y del partido Fatah, rival de Hamás, urgió al movimiento islamista en el poder en Gaza a "cerrar rápidamente" un acuerdo que permita liberar a presos palestinos y evitar "consecuencias catastróficas".

Sobre el terreno, las negociaciones se ven amenazadas por lo que parece una inminente ofensiva militar israelí en Rafah, punto fronterizo con Egipto, por donde entra la ayuda humanitaria para los refugiados palestinos que ya suman más de un millón y medio de personas.

‘La gente está agotada’

Desde Médicos sin Fronteras en Gaza se denuncia la crisis humanitaria y los incesantes bombardeos en la zona.

“La gente no se siente segura. Los niños están aterrorizados. Están angustiados. Llevan meses así y la gente está agotada. Hay cientos de miles de personas por todas partes. Ya no hay espacio. No hay espacio para moverse en coche, a veces ni siquiera hay espacio para caminar”, explica Lisa Macheiner, coordinadora de la ONG en Gaza.

“Hay falta de acceso a alimentos, falta de acceso a agua, falta de acceso a saneamiento, falta de acceso a atención sanitaria. Hay una enorme necesidad de atención primaria, de seguimiento de pacientes que han sido sometidos a operaciones quirúrgicas; operados varias veces. Hay personas con heridas infectadas”, denuncia Macheiner.

Por su parte, el ejército israelí aseguró que las operaciones armadas "no se detendrán hasta capturar a Yahya Sinuar, el jefe de Hamás y presunto autor intelectual de los ataques en suelo israelí el 7 de octubre.