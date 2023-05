Scorsese impresiona en Cannes con Killers of the Flower Moon

El director de leyenda se dejó ver en Festival de Cannes acompañado de su dúo de estrellas, Robert de Niro y Leonardo DiCaprio, protagonistas de esta película de tres horas y media de duración, que narra un oscuro episodio en la historia de Estados Unidos: la masacre de la tribu Osage en los años 1920. Como era de esperarse, el gentío se agolpó desde la mañana del sábado, con la esperanza de ver a las estrellas de la cinta más atractiva de la 76ª edición del Festival de Cannes. Robert de Niro y Leonardo di Caprio se acercaron al público y firmaron numerosos autógrafos antes de la llegada de Martin Scorsese. El trío de estrellas subió la escalinata roja para luego entrar en el Gran Teatro Lumière, donde los esperaba un largo aplauso.“Killers of the Flower Moon” es la adaptación cinematográfica del libro “Los asesinos de la luna” de David Grann, una investigacion periodística sobre una serie de asesinatos que afectaron a la nación Osage, en los años 1920 en Oklahoma.Martin Scorsese hizo con esta película una ejercicio de memoria histórica, que apela a uno de las mayores deudas en Estados Unidos: el respeto e inclusión de los pueblos originarios.Los Osages fueron a principios del siglo XX una de las poblaciones más ricas del mundo, luego de que se encontrara petroleo en sus tierras. La ley les permitía ser dueños de todos los recursos en sus territorios. Pero esa riqueza atrajo a muchos habitantes de otras regiones, quienes buscaban casarse con miembros de la tribu. A partir de los años 20, decenas de Osages fueron asesinados o encontrados muertos en condiciones misteriosas. Esas muertes dieron paso a la fundación de la Oficina de Investigación, el ancestro del FBI.“Killers of the Flower Moon” permitió que Martin Scorsese regresara a la Croisette, aunque fuera de la competencia, 47 años después de haber ganado la Palma de Oro a la Mejor película por “Taxi Driver”.