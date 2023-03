Sayfullo Saipov, condenado a cadena perpetua por atentado terrorista en Nueva York

Sayfullo Saipov, un uzbeko de 35 años, fue condenado este 13 de marzo a cadena perpetua por atropellar y causar la muerte de ocho personas en una ciclovía de Nueva York, durante un atentado terrorista en 2017. Sentado con la cabeza gacha y en silencio, Sayfullo Saipov recibió su condena a cadena perpetua. El jurado no pudo llegar en sus deliberaciones a la unanimidad que requería la pena de muerte.Se trata de un duro revés para la Fiscalía que buscaba que el terrorista pagara con su vida por el atentado en el que embistió con un camión a peatones y ciclistas, asesinando a ocho personas.“Se hizo justicia”Vera Dargoltz es la viuda de Hernán Ferruchi, uno de los cinco argentinos que murieron aquel 31 de octubre de 2017, parte de un grupo de 10 amigos que celebraban en Nueva York 30 años de su graduación del secundario.Ella dice estar en paz con este veredicto: “Siento que se hizo justicia. Aunque, como digo o pienso, la justicia real hubiera sido que esto no sucediera. Por lo menos sé que esta persona no va a salir más y va a vivir toda su vida, pero en soledad”.“Veo también que esto es importante para mis hijas, para que puedan vivir sin resentimiento, sin odio, que puedan armar sus vidas y que no tengan toda su vida esperando una ejecución”, añade.La defensa, que prevaleció con su estrategia, logró convencer a varios miembros del jurado de que estar recluido de por vida sin posibilidad de salir con libertad será suficiente castigo para el uzbeko.Saipov tiene 35 años y estará preso en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Colorado, confinado a una pequeña celda y sin posibilidad de recibir visitas.