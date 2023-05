Salman Rushdie reaparece en público por primera vez tras ser atacado

El escritor británico se mostró la noche del jueves en público por primera vez desde que sufrió un ataque con cuchillo que casi le cuesta la vida en agosto pasado, durante una gala en Nueva York de una organización de defensa de la libertad de expresión. El célebre novelista de origen indio, naturalizado estadounidense y radicado en Nueva York, recibió un premio honorífico de la organización de defensa de la libertad de expresión y la literatura PEN America, de la cual fue presidente.El intelectual de 75 años, cuyas gafas tenían una lentilla negra sobre el ojo derecho, fue fotografiado en la alfombra roja de la gala, en el Museo de Historia Natural en Manhattan.Su presencia no había sido anunciada y dirigió unas palabras a los 700 invitados.PEN America nunca ha sido tan "importante" como ahora, declaró Rushdie, citado en un comunicado de la organización."El terrorismo no debe aterrorizarnos. La violencia no debe disuadirnos. La lucha continúa", proclamó en español, francés e inglés.El 12 de agosto pasado Rushdie participó en una conferencia literaria en Chautauqua, una pequeña ciudad bucólica y cultural en el noroeste del estado de Nueva York.Al momento de tomar la palabra, un joven estadounidense de origen libanés, sospechoso de simpatizar con los chiitas de Irán, se abalanzó sobre él armado con un cuchillo y le asestó unas 10 puñaladas.En el ataque, Rushdie perdió la vista en un ojo y el uso de una mano.Espectadores y guardias controlaron al agresor, quien fue detenido inmediatamente, acusado y se encuentra desde entonces en prisión a la espera de su juicio.