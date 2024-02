RFI entrevistó al general francés Jérôme Pellistrandi, jefe de redacción de la 'Revista Defensa Nacional', sobre un eventual envío de tropas occidentales para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia, posibilidad que el presidente Macron no descarta. Moscú advirtió que el envío de tropas 'no le conviene a Occidente' y varios gobiernos europeos tomaron distancia de lo que dijo Macron.



RFI. El presidente Macron anunció una serie de medidas para reforzar el apoyo de las potencias occidentales a Ucrania y, por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, el presidente francés no descartó el envío de tropas aliadas a la exrepública soviética para derrotar a Rusia. ¿Qué piensa de este anuncio que ha causado una gran sorpresa?

Es un cambio muy importante porque después de dos años de guerra de Rusia contra Ucrania, y tengamos presente que es una guerra de Moscú contra Ucrania, la actitud de Rusia ha cambiado no solamente contra ese país, sino también contra Europa y Francia en particular. Por un lado, está la guerra en el frente. Por el otro, una guerra híbrida de Rusia contra Europa. Hay una voluntad de desestabilización de Europa por parte de Moscú. Por eso el presidente Macron ha utilizado palabras muy fuertes. Y no solamente ayer, pues esto data de hace algunas semanas.

RFI. En su discurso ante una veintena de dirigentes europeos, el presidente Macron hizo la siguiente constatación: "Rusia prosigue la guerra contra Ucrania", "Rusia reitera sus objetivos de conquista territorial" y "Rusia ha adoptado una actitud más agresiva no solo contra Ucrania sino contra los occidentales". ¿Qué piensa de ese diagnóstico?

Sí, el diagnóstico es exacto. Por eso, no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando una solución diplomática. Tenemos que decirle a Moscú que apoyamos a Ucrania. No solo eso, sino que no aceptamos la desestabilización que fomenta Moscú en Europa.

RFI. Hace dos años, en junio de 2022, el presidente Macron dijo que "no había que humillar a Putin". Esa declaración fue muy criticada por algunos gobiernos, sobre todo los de los países vecinos a Rusia, aquellos que más han sufrido la cercanía con ese país. Hoy, en cambio, el mandatario francés no excluye un eventual envío de hombres para combatir a Rusia. ¿Qué piensa de este cambio de actitud de Macron?

Déjeme insistir en que la situación ha cambiado porque la actitud de Rusia desde hace algunas semanas es muy agresiva. Es muy agresiva contra Polonia y contra los Estados bálticos, pero también contra Francia y todas las instituciones de Europa. Macron, que siempre ha querido una solución diplomática, no puede quedarse cruzado de brazos, esperando tranquilamente una evolución de Putin. Hay que decirle a Putin "stop". Debemos no solo mantener la ayuda a Ucrania, sino que vamos a "luchar" contra la desestabilización que Moscú quiere hacer en Europa y en Francia en las semanas y en los meses que vienen.

RFI. Ningún gran gobierno europeo ha apoyado a Macron luego de esas declaraciones, más bien han tomado distancia, entre otros, Madrid, Londres y Berlín. ¿Qué piensa sobre esta soledad del mandatario francés?

Macron no ha dicho que vamos a mandar tropas, sino que es una posibilidad. Vamos a ver lo que va a ocurrir en los meses que viene. Lo que ha dicho es que no hay que excluir esa posibilidad. No es una certeza. No se van a mandar tropas occidentales en las próximas semanas. Pero hay otros aliados, por ejemplo, el Reino Unido, que están de acuerdo con Francia para incrementar la ayuda militar. Vamos a mandar más municiones, más equipos, más ayuda. Y no solamente a Ucrania, sino también, por ejemplo, a Moldavia y Rumania, los países que están en el este de Europa y que están asustados. Esos países tienen miedo de lo que está ocurriendo en Ucrania y de la evolución que se está produciendo en Rusia.

RFI. Rusia ha reaccionado al anuncio de Macron diciendo que enviar tropas occidentales para combatir a los rusos en Ucrania es algo que "no le conviene a los occidentales". ¿Qué piensa usted sobre la reacción de Moscú?

Desde el inicio de la guerra Moscú siempre ha estado yendo en contra de la verdad. ¿Quién desató esta guerra? Rusia. ¿Quién está tratando de desestabilizar los procesos electorales en junio en Europa? Rusia. Esta actitud forma parte del sistema ruso, el sistema soviético, donde la verdad no es la verdad. Es muy interesante ver que Rusia siempre trata de cambiar la verdad y dar su propia versión de la historia. En estos dos años de guerra, Putin no ha cambiado su objetivo político: la capitulación de Ucrania. Por eso no podemos admitir una solución diplomática que venga de Moscú. Tenemos que apoyar el esfuerzo militar y político de Ucrania. Ya veremos lo que pasa en los próximos meses. Por el momento, la única cosa que tenemos que hacer es apoyar a Ucrania y decirle a Rusia que Rusia no va a invadir Ucrania y que no va conseguir sus objetivos políticos.

RFI. ¿No cree usted que detrás de la declaración de Macron también está el hecho de que Trump es favorito para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos? El ex presidente republicano ha dicho que no apoyará a Ucrania contra Moscú.

Sí, es posible. Tenemos que estar atentos a las elecciones de noviembre en los Estados Unidos porque de pronto Trump regresa al poder y decide acabar no solo con el apoyo a Ucrania, sino con la OTAN. Es precisamente por eso que tenemos que actuar hoy, para preparar lo que podría ocurrir con una victoria de Trump.

RFI. En Francia la extrema derecha y la extrema izquierda rechazaron con vehemencia la declaración del presidente. ¿Qué piensa usted?

Que esos partidos están del lado de Moscú. Y esto es así desde siempre. Las palabras de los diputados de los extremos me parecen muy peligrosas. La extrema derecha y la extrema izquierda están en contra de Estados Unidos y por eso buscan una relación con Rusia. En todo caso, no podemos admitir hoy una discusión con Moscú. Tenemos que apoyar Ucrania y después ya veremos.