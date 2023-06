Rusia sigue liderando la venta de armas en África a pesar de las sanciones

RFI entrevistó a Agatha Verdebout, investigadora del Grupo de Información sobre Guerra y Paz (GRIP) de Lovaina (Bélgica), acerca del liderazgo que mantiene Rusia en la venta de armas al continente africano, a pesar de las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania. Condonar las deudas soberanas de esos países ha sido uno de los ganchos de venta.

"A pesar de las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania y la necesidad que tiene Moscú de suministrar material bélico de manera masiva al frente ucraniano, los proveedores rusos de armas siguen estando muy bien posicionados en África", explicó a RFI desde Lovaina Agatha Verdebout, investigadora del GRIP.Ésta es una de las conclusiones de un informe realizado por el centro belga "Grupo de Investigación e Información sobre la Paz y la Seguridad" entre 2017 y 2021. Los autores pudieron establecer que el 44% de las importaciones de armas provenían de Rusia, en comparación con el 17% de Estados Unidos, el 10% de China y el 6% de Francia.Agatha Verdebout explica esta tendencia porque "hubo una apertura de Rusia hacia el extranjero con la llegada de Putin al poder y su deseo de restaurar a Rusia como una potencia mundial. Para el presidente ruso, esto implicaba reactivar las exportaciones de armas".En ese contexto, el mercado africano se presentaba como "bastante abierto porque no era tan investigado o utilizado por los europeos. Además, los europeos están sujetos a reglas más estrictas en cuanto al respeto de los derechos humanos en los países donde venden armas, etc. Rusia tiene menos restricciones en ese sentido", precisa la investigadora del GRIP."Una de las tácticas utilizadas por Rusia cuando volvió a proyectarse en el mercado africano de armamentos fue ofrecer otros beneficios a cambio; es decir, no solo hubo ventas de armas. También hubo una reactivación de la cooperación económica y cultural. Se realizaron numerosas cancelaciones de las deudas soberanas de los países. Putin canceló deudas soberanas que se remontaban a la época soviética para fomentar o incentivar a los países del continente africano a comprar productos rusos en lugar de estadounidenses o franceses, por ejemplo", apunta.En cuanto a las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania, según Agatha Verdebout éstas han tenido un efecto limitado en las exportaciones rusas. Ella explica esto porque "el objetivo de las sanciones, en principio, no es afectar las exportaciones. El hecho de que esto impacte las exportaciones de armas es una especie de efecto colateral. El objetivo de las sanciones es impactar la producción de armamentos en Rusia para evitar que estas armas sean enviadas al frente ucraniano. Sin embargo, Rusia ha logrado mantener un cierto suministro para su industria de defensa en los componentes que necesita para esta industria".La investigadora resalta la "gran capacidad de adaptación de los rusos a las sanciones; no se debe subestimar la capacidad de la industria armamentista rusa para reducir las necesidades tecnológicas de estas armas. Es decir, tienen la capacidad de modificar sus armas para prescindir de componentes altamente tecnológicos o altamente complejos".